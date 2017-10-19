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15 bin konutluk mahalle hamlesi

Hürriyet Haber
19.10.2017 - 21:28 | Son Güncelleme:

MİMARLIK dünyasında farklı fikir ve arayışların önünü açabilmek amacıyla Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve iştirak şirketi Emlak Konut GYO tarafından ‘Mahalle’ teması ile düzenlenen 7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Yarışmaya katılan 123 projeden 35’i ödüle değer bulundu. Bu yarışmada projeler gerçek arsalar üzerinden geliştirildi. Yarışmacılara TOKİ arsasını gösterdik ve mahalle kurgusu ile sözünüz neyse söyleyin dedik. Şimdi bu süreç yarışma ve ödülle de kalmayacak, projeler hayata geçecek. 2014 yılında ilkini yaptığımız mimari yarışma sonrası 11 bin 250 konutun inşasına başladık. Şimdi mahalle konsepti ile ödül kazanan projeler için de çalışma başlatıyoruz. Mahalle kurgusu ile yaklaşık 15 bin konutun hayata geçmesini planlıyoruz” dedi. Her bölgeye ayrı ayrı verilen ödüllerde, 1’inci 125 bin TL, 2’nci 100 bin TL, 3’üncü 75 bin TL ve mansiyon sahipleri 35 bin TL ödül aldı. Ödül almaya hak kazanan projeler, kendi bölgelerinde inşa edilecek.

Etiketler: Emlak Konut GYO , gazetehaberleri
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