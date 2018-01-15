15-16 Ocak 2018 Pazartesi günü planlı kesinti programı - İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

- KARABURUN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10464-28400 DM)

- DEMİRKAPI Mh., 1. Sk., 2. Sk., 2/1. Sk., 3. Sk., 3/A Sk., 4/1. Sk., 4/2. Sk., İNÖNÜ Cd., MENEKŞE Sk., ŞEHİT NEDİM DEMİR Sk., MAHMUTBEY Mh., MENEKŞE Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10487-31135)

- DEMİRKAPI Mh., 10. Sk., 11. Sk., 13. Sk., 4. Sk., 4/1. Sk., 4/2. Sk., 4/3. Sk., 4/4. Sk., 7. Sk., 8. Sk., BAŞAK Sk., CEM Sk., DEDE KORKUT Sk., HAYAT Sk., İNÖNÜ Cd., JALE Sk., KALE Sk., KILIÇARSLAN Sk., MİSKET Sk., ÖMÜRLÜ Sk., TUFAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10494-31142)

- HALİDE EDİP ADIVAR Mh., AKAR Cd., BABAYİĞİT Sk., ÇEVRE PAZARI Sk., DEDEOĞLU Sk., HALİDE EDİP ADIVAR Cd., KUTLUBEY Sk., MELİKŞAH Sk., SARI ÇİÇEK Sk., SULTAN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10508-3397)

- HALİDE EDİP ADIVAR Mh., AKAR Cd., HALİDE EDİP ADIVAR Cd., KUTLUBEY Sk., MELİKŞAH Sk., SARI ÇİÇEK Sk., TANYOLU Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10510-3380)

- KARADOLAP Mh., DERMAN Sk., ÇATALKARA Sk., GAZİOSMANPAŞA Cd., VARDAR Bul., GAMZE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10517-28406 TM)

- HARMANTEPE Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., BEYHUDAR Sk., BUĞRA Sk., CAZİP Sk., CİVANMERT Sk., COŞKUN Sk., DALYAN ÇIKMAZI Sk., DALYAN Sk., DEMİR Sk., DERE ÇIKMAZI Sk., DUYAN Sk., FAYDA Sk., FERAH Sk., GÜNIŞIĞI Sk., GÜRBÜZ Sk., HAK Sk., HAYRAN Sk., İLKYAZ Sk., İMREN Sk., İSTEK Sk., KANAAT Sk., KEREM Sk., MENGEN Sk., MERCAN Sk., ÖZKAN Sk., SUYOLU Sk., TUĞ Sk., UYANIK Sk., ÜLKÜ Sk., VAN Sk., YEŞİLOVA Sk., YÖRÜK Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10527-9318)

- ORMANLI Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10559-23103 23248 23389 23405)

- ÇELİKTEPE Mh., ULUBATLI Cd., ÜÇOKLAR Sk., GÜLTEPE Mh., ATAK Sk., BERK Sk., BEYZA Sk., BILDIRCIN Sk., DERE Sk., HAŞMET Sk., HAVZA Sk., TALATPAŞA Cd., HARMANTEPE Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., AKIN Sk., ASLAN Sk., ATAK Sk., BEYLER Sk., ÇELENK Sk., DERE Sk., DOĞU Sk., EVLEK Sk., GÜLBEN Sk., GÜZELDERE Cd., HAYRAN Sk., İDİL Sk., İMREN Sk., KAYA Sk., KONAK Sk., SUYOLU Sk., TALATPAŞA Cd., TAN Sk., TARIM ÇIKMAZI Sk., TARIM Sk., YENİCE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 17:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10532-9504)

- AKSARAY Mh., KÜÇÜK LANGA Cd., VALİDE CAMİİ Sk., NAMIK KEMAL Cd., KÜÇÜK LANGA ARALIĞI Cd., TİRYAKİ HASANPAŞA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10571-2082)

- GÖKÇEALİ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10616-23507 23726 23661 23029 23445)

- YEŞİLKENT Mh., AHMET ARİF Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10622-20891 dp:11)

- HALİDE EDİP ADIVAR Mh., AKAR Cd., BALCI Sk., HALİDE EDİP ADIVAR Cd., KARAYİĞİT Sk., KESTANELİK Sk., KUTLUBEY Sk., MELİKŞAH Sk., TANYOLU Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10511-3252)

- TUNA Mh., 670. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10541-18214)

- BÜYÜK SİNEKLİ Mh., KÜÇÜK SİNEKLİ Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10569-25017-25018-25776)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1500. Sk., 1506. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10580-28031 TM)

- AKSARAY Mh., YENİKAPI KUMSALI Sk., YENİKAPI DEĞİRMENİ Sk., MAHRAMACI Sk., ALBOYACILAR Sk., GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10572-2095)

- İSMETPAŞA Mh., 85/1. Sk., 85. Sk., 136. Sk., 134. Sk., 106. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10589-29401 TM)

- ÇIRPICI Mh., VELİEFENDİ Mh., 1 ÇEŞME Sk., 2 ÇEŞME Sk., 3 ÇEŞME Sk., 5 BAĞ Sk., 6 BAĞ Sk., 7 BAĞ Sk., 75 Sk., 75 BAĞ Sk., 75/1 Sk., 8 BAĞ Sk., AHMET YESEVİ Sk., CAMİ Sk., ÇIRPICI YOLU A Sk., ÇIRPICI YOLU B ÇIKMAZI Sk., ÇIRPICI YOLU B Sk., ÇIRPICI YOLU C Sk., ÇIRPICI YOLU D Sk., G/1 ÇIKMAZI Sk., G/2 ÇIKMAZI Sk., G/3 Sk., G/2 Sk., HAKŞİNAZ Sk., YEŞİLYOL D Sk., YEŞİLYOL E Sk., LÜLETAŞI Sk., KÜPE ÇİÇEĞİ Sk., KARAGÜL Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10598-1016 TM)

- BARBAROS Mh., 9/2. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10599-18523)

- GÜVEN Mh., TAĞMAÇ Sk., PARLAR Sk., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., BELDE Sk., CAMİ ÇIKMAZI Sk., MARMARA Cd., İNÖNÜ Cd., ÇALIŞLAR Sk., OKUL Sk., CAMİ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10603-089)

- MERKEZ Mh., GÜNGÖREN Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10607-18563-18510-18597-44-1044)

- YENİGÜN Mh., 6/1A Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10613-18531)

- MERKEZ Mh., 5/6. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10608-18555)

- ALTINTEPSİ Mh., KUBİLAY Sk., MİMAR SİNAN Cd., ORDU Cd., KAR Sk., BULUT Sk., İSTİKLAL Cd., PETEK Sk., ATATÜRK Cd., FEVZİ PAŞA Cd., OKUL Sk., MAVİ Sk., MEKTEP Sk., TAYFUN Sk., ÜMİT Sk., SELVİ Sk., KUTLU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10614-8826)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., İSTANBUL Cd., KUMLUGEÇİT Sk., 1.SANCAK Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10625-9474)

- YEŞİLKENT Mh., BİRLİK Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10624-20539 dp:3)

- YEŞİLKENT Mh., G-120 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10630-20891 dp:10)

- BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 2 Cd., 2. Bul., 1. Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10640-20287-20236-20922-21475-21483-21611-22584)

- ÖRCÜNLÜ Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Sk., KIZILCAALİ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10617-23319 23429 23475 23710 23114 23115 23604 23458 23735 23583 23517 23531 23321 23116 23854)

- TUNA Mh., 667. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10665-18236)

- ELBASAN Mh., İNCEĞİZ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10671-23211-23139-23066-23323-23067-23089-23331-23297-23064)

16 Ocak 2018 Salı günü planlı kesinti programı

- FİRUZKÖY Mh., AZİZ Cd., MUSTAFA KEMAL PAŞA Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10364-21085)

- YENİKÖY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10465-28400 DM)

- CUMHURİYET Mh., AKAR Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10512-3214)

- MERKEZ Mh., AKAR Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10513-3964)

- MERKEZ Mh., ÇİFTE CEVİZLER Cd., ESEN Sk., HASAT Sk., HUZUR Sk., SIRA CEVİZLER Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10514-3481)

- SEYRANTEPE Mh., ÇAVDAR Sk., NATO Cd., OĞUZELİ Sk., YILDIZ Sk., YILMAZ Sk., YEŞİLCE Mh., AYTEKİN Sk., ÇELİK Cd., DAHİ Sk., İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU Cd., YILDIZ Sk., YILMAZ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10534-9633)

- TUNA Mh., 669. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10543-18214)

- BAHÇELİEVLER Mh., NURETTİNPAŞA Sk., NACİ KASIM Sk., HANIMELİ Sk., YASEMİNLİ Sk., İSMAİLPAŞA Sk., ÇINARLI Sk., ZİYAPAŞA Sk., NEYZEN Sk., HURMALI Sk., ŞEVKET DAĞ Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10615-098)

- GÜMÜŞYAKA Mh., YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU Cd., DOMANİÇ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10585-25785)

- YEŞİLKENT Mh., G-159 Sk., G-160 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10626-20539 dp:4)

- SEYRANTEPE Mh., YILMAZ Sk., YEŞİLCE Mh., AYTEKİN Sk., ÇELİK Cd., DEMİRBAŞ ÇIKMAZI Sk., DEMİRBAŞ Sk., DONANMA Sk., BARBAROS Cd., ŞEBNEM Sk., ULUBAŞ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 16:30-19:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10535-9117)

- İHSANİYE Mh., İSTANBUL Cd.DESİ Sk., GÜMÜŞPINAR Mh., AYDINLAR Mh., YAYLACIK Mh., ATATÜRK Mh., FATİH Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında DANAMANDIRA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10560-23714 23762 23417 23768 23523 23573 23472 23082 23083 23618 23637 23743 23744 23314 23604 23737 23553 23431 23031 23580 23632 23602 23045 23422 23731 23233 23084 23451 23530 23614 23543 23521 23518 2351)

- AKSARAY Mh., KATİP KASIM BOSTANI Sk., ATMACA Sk., KÜÇÜK LANGA 2. ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10573-2213)

- EMNiYETTEPE Mh., BUSE Sk., MEHMET AKİF ERSOY Cd., NECATİ MOLDER Cd., 2.PARK Sk., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10590-29332 TM)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1507. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10581-28031 TM)

- YEŞİLTEPE Mh., 52/3 Sk., 52/4 Sk., 53 Sk., 53/3 Sk., 53/5 Sk., 53/7 Sk., 53/8 Sk., 54/1 Sk., 54/B Sk., 56/1 Sk., 57 Sk., 57/1 Sk., 57/19 Sk., 57/3 Sk., 57/4 Sk., 57/A Sk., GÖKALP Mh., 53 Sk., 54/4 Sk., 54/5 Sk., 54/6 Sk., 54/7 Sk., 54/8 Sk., 54/9 Sk., 58 BULVAR Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10600-1707 TM)

- MERKEZ Mh., 5/7. Sk., 7/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10609-18555)

- YEŞİLPINAR Mh., KÖKNAR Sk., MUHTAR CAMİİ Sk., ŞEHİT METİN KAYA Sk., CENNET Sk., MERCAN Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10593-29281 tm)

- YEŞİLKENT Mh., AHMET ARİF Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10623-20891 dp:11)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., KÖPRÜBAŞI Cd., KİRAZLI YOLU Sk., 1.MARTI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10629-9675)

- YEŞİLKENT Mh., G-121 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10631-20891 dp:11)

- DAVUTPAŞA Mh., NAMIK KEMAL Cd., İSTANBUL Cd., 51. Sk., 50. Sk., 52. Sk., 47. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10632-18003)

- MİMAR SİNAN Mh., ATATÜRK Cd., DAVUTPAŞA Mh., 57. Sk., 58. Sk., 60. Sk., 64. Sk., 54. Sk., 67. Sk., 56. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10633-18004)

- ÇAYIRDERE Mh., SAYALAR Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında HALLAÇLI Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10636-25825-26184-25021-25575-25989-25020-25999-25092-25022-26051-25033-25535)

- SEMİZKUMLAR Mh., EBUBEKİR Cd., TERAKKİ Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10638-25286-25289-26079-25287-25288-25978)

- GÜZELCE Mh., YOĞURTHANE Cd., HASAN Sk., KAVAKLIKENT Sk., ALYANAK Sk., ESİNEL Cd., ARZUM Sk., GÖKHAN Sk., DİKMEN Sk., GÜN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10663-24034)

- GÜZELCE Mh., PTT Cd., METİN Sk., ENİS Sk., DESTAN Sk., TÜRKÜ Sk., ŞARKI Sk., ROMAN Sk., MASAL Sk., YENİGÜN Sk., AYDINLAR Cd., CESUR 1 Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10662-24227)

- TUNA Mh., 675. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-21:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(10666-18262)