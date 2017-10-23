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    14’ünde DEAŞ’a kaçtı Türkiye’de doğurdu

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    23.10.2017 - 22:50 | Son Güncelleme:

    Mayıs ayında DEAŞ’a katılmak üzere Belçika’daki evinden kaçan Fas asıllı 14 yaşındaki Firdaous isimli genç kızın Türkiye’de bulunduğu ortaya çıktı. Firdevs, haftasonu ‘beş-on günlük’ bebeğiyle Belçika’ya sınırdışı edildi.

    BELÇİKA’nın başkenti Brüksel’in Uccle semtinde 24 Mayıs’ta okula gitmek üzere evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Firdaous (Firdevs) Bouhaltite Soulaimane, Türkiye’de yakalanarak ülkesine iade edildi. Ablası, Suriye’de savaşmaya gittikten sonra döndüğü Belçika’da terör bağlantısı nedeniyle tutuklanan Soulaimane’ın da radikalleşmiş bir ismin etkisiyle ülkeden ayrıldığı tahmin ediliyor. Henüz ‘beş-on günlük’ bebeği olan genç kızın Suriye’ye geçip geçmediği ve terör örgütü DEAŞ ile birlikte hareket edip etmediğine yönelik soruşturma sürüyor.

    BELÇİKA’YA YOLLANDI

    Belçika’da izi kaybedilen Soulaimane’dan ilk haber 28 Ağustos’ta alınmıştı. Belçika medyasına yansıyan bazı haberlerde, Soulaimane’ın Türkiye’de görüldüğü bilgisine yer verilse de sonrasında herhangi bir gelişme yaşanmamıştı. 10 Ekim’de Türk güvenlik birimlerince tutuklanan, 21 Ekim’de de Belçika’ya gönderilen Soulaimane’ın doğumu Türkiye’de yaptığı belirlendi. Doğumun Türkiye’de gerçekleşmiş olması Belçikalı kızın, ‘kayıp’ olduğu süre boyunca Türkiye’de kalıp kalmadığı sorusunu ön plana çıkarırken bu sorunun cevabının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
    Eylülde, Soulaimane’ın Belçika’yı birlikte terk ettiği tahmin edilen, radikalleşmiş ve elektronik kelepçe takılan Mehdi Atid ile Suriye’ye geçtiğine dair duyumlar elde edilse de bunlar ilgili birimlerce doğrulanmamıştı. Atid ve yanında götürdüğü üç yaşındaki kızından şu ana kadar herhangi bir haber alınmış değil. Soulaimane’ın durumunun iyi olduğu ve savcılığın ilk görüşmeyi cumartesi akşamı gerçekleştirdiği bilgisi verildi. Federal Savcılık tarafından yapılan ilk açıklamada, muhtemel terör şüphelisi olarak görülen Soulaimane’ın, yargıç kararıyla reşit olmayanlara yönelik kapalı cezaevine gönderildiği belirtildi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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