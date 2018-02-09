149 yıllık fotoğraf hazinesi

‘kizilaytarih.org’ adlı arşiv sitesinde Kut-ül Amare cephesinde develerle yaralı taşınmasından Filistin cephesine kadar yüzlerce tarihi fotoğraf araştırmacının hizmetinde. Sitede ‘Hilal-i Ahmer cephe hastanesinde bir binbaşı... Gazi Mustafa Kemal’ gibi tarihi fotoğrafların yanı sıra yüzlerce makale de yer alıyor. Kızılay, arşivle ilgili şu bilgilere yer verdi: “Kızılay arşivi; 1868 yılı Mecruhin ve Marda-yı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti’nden Türk Kızılayı’na kadar uzanan döneme ait belgelere sahiplik etmektedir. Kızılay, savaş dönemlerinde üstlendiği rol ve sorumlulukları nedeniyle Türk ve dünya tarihine ışık tutacak nitelikteki tarihi belgeleri arşivinde bulundurmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar geçen dönemi yansıtmaktadır. 1868’de derneğin kurulmasını takiben, Türk-Yunan Savaşı ile başlayan, ardından Trablusgarp, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ile devam eden ve Kurtuluş Savaşı’yla son bulan döneme ait binlerce belge arşivimizde bulunmaktadır.”