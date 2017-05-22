1472 noktaya yerli baz istasyonu

Arslan, TBMM’deki sohbetinde, baz istasyonları kurulurken, kullanıcı sayısındaki yoğunluğun önemli olduğunu, özel sektörün belli bölgeleri tercih etmediğini anlattı. Arslan, ‘telefonların çekme sorunu’ yaşayan bölgelere yerli üretim olan ULAK’ın yerleştirileceğini belirterek, “GSM operatörlerine Evrensel Hizmet Fonu kapsamında destek vererek, telefon çekmeyen ve nüfusu bin 500’ün altındaki yerlere, hizmet götürmesi sağlanacak. ASELSAN’ın ürettiği, yerli baz istasyonunun testleri yapıldı. Seri üretime başlandı. Biz bu fon kapsamında destekleyerek, vatandaşa hizmet götüreceğiz” diye konuştu.

GEREĞİNİ YAPSINLAR

Arslan, Wikipedia yasağının “özgürlük alanının daraltılması” olarak eleştirildiğinin anımsatılması üzerine de şunları söyledi: “Haklısınız ama özgürlükler bir başkasının özgürlük alanıyla sınırlıdır. Böyle bir şeyi ayırma şansımız var mı? ‘Bu bilgi doğru eriş, bu yanlış erişme’ diye. Biz görüşme kanallarını açık tutuyoruz. Talebimiz çok net. Yanlış bilgiyi kaldırın, doğru bilgiyi koyun. Wikipedia, Türkiye tarafından girip yanlış bilgiyi düzeltebilecek editörlerin girişimini de engelledi. Asıl sıkıntı bu. Düzeltme yapmayınca, mahkeme marifetiyle erişimi engelledik. Onlar üst mahkemeye gitti. Şimdi AYM’ye başvurdular. Türkiye’deki editörlerin düzeltmesine de izin verselerdi, erişimi engellemezdik. Durum ortada, gereğini yapsınlar, biz de açarız.”

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