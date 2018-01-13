144 milyonluk dükkân satışı

Projede yeni bir adım daha atılarak, ofis ve konutların altında yer alan açık mağaza ve dükkanlar satışa sunuldu. 80 ile 800 metrekare arasında değişen büyüklükteki toplam 28 adet dükkan ihalesiz açık satışla sahiplerini bulacak. Son 2 yılda düzenlediği kampanyalarla sektöre destek vermeyi hedefleyen Emlak Konut GYO, Karat 34’ün ticari dükkanlarında serbest satış uygulanacak, açık arttırma yapmayacak. Karat 34’ün dükkânlarında fiyatlar yüzde 18 KDV dahil 985 bin liradan başlıyor. Ödeme planı ise yüzde 30 peşin, kalanı 36 ay vade farksız olarak uygulanıyor. Daha uzun vade isteyenler için 120 aya kadar banka kredisi kullanma imkânı da bulunuyor. Projedeki 28 dükkânın toplam değeri 144 milyon lirayı buluyor. Karat 34, 3’ü rezidans 3’ü ofis olmak üzere 6 bloktan oluşuyor. Proje bünyesinde 441 konut ile 123 adet ofis 28 ticari ünite bulunuyor. Basın Ekspres Yolu’yla E-5’e cephesi olan Karat 34, Atatürk Havalimanı’na 5 dakika mesafede olup Edirne Yolu’na bağlantıları da bulunuyor. Konut satışlarında 84 aya kadar vade farksız satışlar devam ediyor.