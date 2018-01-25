148 yıllık şirkette görülmemiş ayrılık! En ünlü mağazaları bile ortadan ikiye böldüler

TEMELİ 1870’li yıllarda Malatya’da atılan Palancı Ailesi’ne ait Malatya Pazarı 80 yıla yakın bir süredir de İstanbul Mısır Çarşısı’nda faaliyet gösteriyor.

Hali hazırda 4’üncü kuşak işlerin başında bulunurken, Palancı Ailesi’nin sessiz sedasız yollarına ayırdığı öğrenildi.

Ailenin 4’üncü kuşak temsilcileri Hüseyin Murat Palancı ile kuzeni Mehmet Yılmaz Palancı’nın sahibi oldukları tüm varlıkları bölüştükleri öğrenildi.

Birkaç ay önce tamamlanan ayrılma sürecinden dolayı, Mehmet Yılmaz Palancı, annesi Nevin Palancı ile geçen 5 Temmuz’da Malatya Pazarı Palancı Kuruyemiş San. Ve Tic. AŞ ismi ile yeni bir şirket kurdu. Palancı’nın kuzeni Hüseyin Murat Palancı ise, 1985 yılında kurulan Malatya Pazarı Kuruyemişçilik Sanayi ve Tic. AŞ üzerinden faaliyetlerini sürdürüyor.

MAĞAZA AYNI KASALAR AYRI

Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, iki kuzen, Büyükçekmece ve Zeytinburnu’nda bulunan fabrikaların yanı sıra mağazaları da bölüştü. Anılan mağazalar arasında, 80 yıldır Malatya Pazarı ismi ile faaliyet gösteren Mısır Çarşısı’ndaki mağaza da bulunuyor.

Tarihi çarşının en işlek noktalarından birinde olan mağazanın bir bölümü Mehmet Yılmaz Palancı’ya, diğer bölümü ise kuzeni Hüseyin Murat Palancı’ya ait olarak hizmet veriyor. Anılan mağazada iki ayrı kasa ve her iki kuzene bağlı personeller bulunuyor. Her iki taraf da ‘Malatya Pazarı’ tabelası altında faaliyet gösterirken, ürünlerin konulduğu poşet ve kutularda küçük farklılıklar bulunuyor. Taraflardan biri poşetlerinde ‘Malatya Pazarı Palancı’ ifadesi kullanırken, diğeri ‘Malatya Pazarı Murat Palancı’ ifadesi kullanıyor.

WEB SİTESİ DE BÖLÜNDÜ

Bir diğer dikkat çeken ayrıntı ise Malatya Pazarı olarak açılan web sitesinde görünüyor. Siteye girildiğinde sayfa ikiye bölünüyor. Sitenin sol tarafına tıklandığında, Murat Palancı’ya ait şirketin sitesine, sağ tarafa tıklandığında ise Mehmet Palancı’nın ait şirketin sitesine yönlendiriliyor. Kuzenlerden Murat Palancı’nın, 4’ü yurt dışında toplam 7 mağazası bulunurken, Mehmet Palancı’nın ise 2’si yurtdışında toplam 29 mağazası bulunuyor.



H. Murat Palancı

KUZENLERDEN DÖNÜŞ OLMADI

KONU ile ilgili görüşlerini almak üzere aradığımız Palancı kuzenleri açıklama yapmazken, adının yazılmasını isteyen bir kaynak, artan iş hacmi nedeni ile bölünme yoluna gidildiğini öne sürdü. Bu arada, Temmuz 2016’da yurtdışına giden Mehmet Palancı’nın ağabeyi Ahmet Kamer Palancı’nın ise Türkiye’ye dönmediği öğrenildi.