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    14 yıldır Interpol kırmızı bültenle arıyor: Yakalanamıyor

    Aziz ÖZEN - İSTANBUL
    01.10.2017 - 01:19 | Son Güncelleme:

    Ayşegül Çolak, 18 yaşındayken Barış Çolak ile evlendirilmişti. Damat, 17 günlük gelini, 29 Haziran 2003’te “Bakire değildi” diye vurarak öldürdü. Çengelköy’de lüks bir restoranın sahibinin oğlu olan Barış, cinayetten sonra kayıplara karıştı. Kırmızı bültenle Interpol tarafından aranan Barış 14 yıldır yakalanamadı. 63 yaşındaki Celal Şen, her gün mezarını ziyaret ettiğini biricik kızına, ‘Katilin yakalandı’ haberini veremediği için geceleri hiç uyuyamadığını söylüyor.

    14 yıldır Interpol kırmızı bültenle arıyor: YakalanamıyorRAPOR: GELİN BAKİRE

    Çengelköy’de oturdukları evde öldürülen Ayşegül’ün göğsüne ve kalçasına 2 kurşun isabet ettiği, kafasına da kabza ile vurulduğu belirlendi. Ortadan kaybolan eşi Barış Çolak’ın saati ve tabancası da evde bulundu. Olayın ardından ortaya çıkan bir taksi şoförü, “30 Haziran gecesi aracıma Çengelköy’den 30 yaşlarında bir erkek bindi. Boğaziçi Köprüsü’nde otomobilden inip korkuluklardan atladı” dedi ve polisin kendisine gösterdiği fotoğraftan Barış Çolak’ı teşhis etti. Ancak aramalara rağmen Çolak’ın cesedi bulunamadı. Çolak’ın iktidarsız olduğu iddia edilirken, 17 günlük gelin Ayşegül’ün otopsi raporunda ise bakire olduğu ortaya çıktı.

    BABA: AMAÇ SENARYO

    Taksicinin ifadesiyle bir senaryo ortaya konulmaya çalışıldığını ileri süren baba Celal Şen, “Karakolda, o taksiciye sadece Barış Çolak’ın fotoğrafı gösterildi. O da köprüden atlayan kişinin fotoğraftaki Barış Çolak olduğunu söyledi. Oraya birkaç tane fotoğraf koysaydınız da bakalım öyle teşhis etseydi. Yani onu öldü göstermek için ellerinden geleni yaptılar. Ama kimseyi inandıramadılar. Barış Çolak hâlâ aranıyor” dedi. Çolak’ın yakalanması için özel ekip kurulmasını isteyen Celal Şen, “İstense kısa sürede yakalanır. Yüzlerce dilekçe yazdım. Ancak şimdiye kadar bir sonuç alamadım” diye konuştu.

    14 yıldır Interpol kırmızı bültenle arıyor: Yakalanamıyor

    63 yaşındaki Celal Şen, her gün mezarını ziyaret ettiğini biricik kızına, ‘Katilin yakalandı’ haberini veremediği için geceleri hiç uyuyamadığını söylüyor.

    ZAMANAŞIMINA 6 YIL

    Avukat Ali Mahir Başarır da konuyla ilgili şunları söyledi: “Suç tarihinden itibaren 20 yıl geçmesi halinde zamanaşımı hükümleri etkili olacaktır. Somut olayda cinayet tarihinden itibaren 14 yıl geçmiş olduğundan henüz zamanaşımı hükümleri devreye girmeyecektir. Zamanaşımı dolduktan sonra cinayet şüphelisinin ortaya çıkması, işbu durumu değiştirmeyecektir. Şüpheli zamanaşımından faydalanabilecek, bu sebeple tutuklanmayacaktır.

    GAİPLİK KARARI OLABİLİR

    İlgili kanun bağlamında cinayet şüphelisi şahsın ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolduğu söylenebilir. Zira, şahsı gören son kişi, bu şahsın boğaz köprüsünden atladığını ifade etmiştir. Bu sebeple kişi hakkında gaiplik kararı verilebilmesi olasıdır. Ancak; gaiplik kararının istenebilmesi için; ölüm tehlikesinin üzerinden en az 1 yıl veya son haber tarihinin üzerinden en az 5 yıl geçmiş olması gerekir.”

    Etiketler: Ayşegül Çolak , gazetehaberleri , interpol
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