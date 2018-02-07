14 yıl sonra 'Gökhan Anlağan Anısına Sergi'

Prof. Gökhan Anlağan’ın Türk sanatına ve Türkiye'deki sanat eğitimine katkılarını anma amacıyla açılan serginin koordinatörlüğünü Prof. Dr. Kıymet Giray yapıyor. Sergi İstanbul Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi‘nde 29 Ocak - 16 Şubat tarihleri arasında ziyaret edilebilir.

Prof. Dr. Kıymet Giray, sanatçı ile ilgili olarak şunları söyledi: "Gökhan Anlağan'ı ve eserlerini hatırlatmak istedim. Ne kadar kibar bir sanatçı, bilgi ve zarafet dolu bir insan ve iyi bir ressamdı. Vakko Sanat Galerisi’nde, Ankara Emlak Bankası Galerisi’nde sergilerini düzenlemiştim, yıllar önce. Şimdi ise İstanbul Tünel Ziraat Bankası'nda… Şaşıracak, anımsayacak ve çok beğenerek izleyeceksiniz bu güzel ve anlamlı sergiyi, sergimize bekliyoruz."

1943 Malatya doğumlu olan Gökhan Anlağan, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümünü bitirdi. 1969- 1973 yılları arasında M.E.B’nın açtığı sınavı kazanarak Paris’te mesleki ihtisas çalışmalarını gerçekleştirdi. 1973 yılından vefat ettiği 2004 yılına kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nün en sevilen hocalarından birisi oldu.

Sergi, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli ödülleri ve sergileri bulunan Prof. Gökhan Anlağan’ın son dönem eserlerini de görebilme şansı sunuyor.