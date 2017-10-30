'14 yaşında üniversiteli olabilirim'

İHA'nın geçtiği habere göre İzmir’de yaşayan Nayiş Güzelyalı Ortaokulunda zeka seviyesi nedeniyle kendisinden 2-3 yaş büyük öğrencilerle eğitim görüyor. 2 yaşında okuma-yazmayı öğrendiği belirtilen, 4 yaşındayken anaokuluna başladığını ve bakanlığın tanıdığı hak ile birinci sınıfı atladığını söyleyen Nayiş, kendi durumundaki öğrenciler için ikinci kez sınıf atlama yönetmeliğinin çıkarılmasını istiyor.

Nayiş (10), “Bu dersler, 6. sınıf bana kolay geliyor, bu nedenle 7’inci sınıfa atlamak istiyorum. Milli Eğitim Bakanımız bu konuyla ilgili bir yönetmelik çıkarırsa, ben ve benim gibi kişilerin daha başarılı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde ülkeme daha yararlı ve katkılı olacağımı düşünüyorum. Ben 8 yaşında ilkokulu bitirdim. Eğer 7’inci sınıfa atlarsam 14 yaşında üniversiteye gidebileceğim ve bu sayede de ülkeme daha fazla katkı sağlayabilirim. Şu anda kendimden 2-3 yaş büyük kişilerle eğitim görüyorum ve çok da iyi uyum sağlayabiliyorum. Dersler bana basit geliyor. Eğer 7’inci sınıfa atlarsam ben ve benim gibi çocuklara yararlı olacağımı düşünüyorum” diyor.

“NASA’ya katılmak istiyorum, uzayla ilgili çalışmalarım var”



Büyüdüğünde mühendislik, mimari, bilim, astronomi, tıp gibi alanlarda etkili olmak istediğini anlatan Muhammed, “Ben büyüyünce birkaç dal okumak istiyorum. NASA’ya katılmak istiyorum. Uzayla ilgili çok merakım var. Bununla ilgili çalışmalar yapmak istiyorum ve yapıyorum da. Okulumda uzayla ilgili bir tane uzay kitabı adında bir proje yaptım. İçinde uzaya dair oyun kartları ve bulmacalar oluşturdum. Bu kitabı da okula sundum” diye konuştu.

OKUL MÜDÜRÜ KONUŞTU

Muhammed’in çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirten Okul Müdürü Özcan Bakır, “Muhammed çok başarılı bir öğrenci. Özellikle sayısal derslerde aldığı tam notlarla dikkat çekiyor. Muhammed Hakan’ın en önemli özelliği akranlarından 2 yaş daha erken okula başlayıp, onlarla birlikte mücadele etmesidir. Arkadaşları Muhammed’den iki yaş daha büyük ve Muhammed özel bir raporla bir sene sınıf atlatılarak bu sınıfa geldi. Arkadaşlarından 2 yaş küçük olmasına rağmen tüm akademik derslerde, tüm sosyal ilişkilerde gayet güzel bir şekilde eksiğini kapatıyor” dedi.



Muhammed’in annesi Seda Nayiş ise her ne kadar bu yetenekteki çocuklar için zenginleştirilmiş eğitim programları olsa da bunların çocuklar için yetersiz kalabildiğini savundu. Muhammed’in anlama ve algılama kapasitesinin çok yüksek olduğunu belirten anne Nayiş, IQ derecesinin 160 olarak dahinin üzerinde çıktığını söylüyor:



“Muhammed’in sadece bir dalda değil tüm dallarda üstün yeteneği var. Sözel, sayısal, müzik, resim gibi yetenek dallarında da üstün yeteneği var. IQ derecesi dahinin üzerinde çıkmış durumda. En azından bu şekilde olan çocuklar için özel bir program istiyoruz. Normal okullarda da okusunlar ama aynı sınıfta sürekli aynı dersleri görmek çocuklar için sıkıcı ve çözümsüz bir eğitim oluyor. Üstün yetenekli çocuklar için bakanlığımız, birden fazla sınıf atlama yönetmeliğini yürürlüğüne koyarsa çocuklar için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bence çözüm yolu da şimdilik bu gibi görünüyor. Çünkü bu çocuklar için şu anda tanınan eğitim öğretim programı yok gibi. ZEP (zenginleştirilmiş eğitim) programları var ama çocuklar yerinde sayabiliyor. Birden fazla sınıf atlama çözüm olabilir diye düşünüyorum. En azından hem ülkemiz hem de bu çocuklar için kayıp olmaz. Buradan Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz’dan özellikle bu konuya duyarlı olmasını istiyoruz. Ve bu konu hakkında çözüm önerisini istiyoruz.”