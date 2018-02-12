14 Şubat şöyle dursun, bir de şu neşeli günlere bakalım!

12 ŞUBAT DARWIN GÜNÜ

“Hayatının bir dakikasını boşa harcamaya cüret edebilen biri, hayatın değerini anlamamıştır.” – Charles Darwin

Kendimize ve hayatımıza yeni bir bakışla bakmaya başladığımız önemli bir an vardır, hatırlarsınız. O ilk aydınlanma… Gökyüzünde yıldızlara baktığınızda, bir solucanı yağmurda mücadele ederken gördüğünüzde, bir yaprağın damarlarını incelediğinizde sizin de aklınıza o geliyor mu? Charles Darwin, sadece kendimizi nasıl algıladığımızı değil yeryüzündeki tüm yaşam ve canlılarla ilişkimizi bilim dünyasının tam merkezinde duran Doğal Seleksiyon Yasası’yla değiştirmişti. 1809’da doğan ve dünyayı değiştirmek üzere çalışmalarıyla adını duyuran Darwin bir doğa bilimci ve jeolog olarak büyüdü ve teorileriyle birlikte bilim çok fazla yol kat etti. Evrimin büyüleyici dünyasıyla olan bağımızın en güçlü halkasını oluşturan Darwin’in anıldığı Darwin Günü’nde tam da merkezinde durduğunuz evreni biraz daha tanımak için küçük bir adım atabilirsiniz. Kendinizi doğaya bırakın ve mucizelerini izleyin. Daha çok okuyun ve bilime katkıda bulunun.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ

Birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de bugünün anlamı belli… Kökeni, Roma Katolik Kilisesi’nin inanışına dayanan bu muhterem günün ilk kutlamaları Valentine ismindeki bir din adamının adına yapılmıştı. Bu durum birçok tartışmaya yol açsa da bugünün nasıl kutlanacağı üzerine çok da kafa yormaya gerek yok aslında. Öyle pahalı hediyeler, lüks restoranlarda şaşalı akşam yemekleri ya da tam zamanı mı bilemedim ama yüzük vakti demeden önce bir düşünün. Sevdiğiniz insan nelerden hoşlanır, ona kendinizden ne verebilirsiniz, birlikte nasıl güzel vakit geçirebilirsiniz. Belki de sadece ikinizin anlayabileceği detaylarla, gülümseten küçük bir cümleye ne dersiniz? Gözlerinin içine baktığınızda gözlerinizin içi gülüyorsa Sevgililer Günü’nüz kutlu olsun!

ULUSLARARASI KİTAP VERME GÜNÜ

Tek aşkım kitaplarım diyenleri de unutmadık! 14 Şubat aynı zamanda Uluslararası Kitap Verme Günü olarak kutlanıyor. E biz de geri kalmayalım, değil mi? Bazı çocuklar diğerlerinden daha şanslıdır, çünkü küçükken ellerine tutuşturulan bir kitap onlar için iyi bir başlangıçtır. Uluslararası Kitap Verme Günü bir çocuğun hayatına dokunabilmek için muazzam bir fırsat. İster bireysel olarak seçtiğiniz bir çocuğa, isterseniz bir köy okulunun kütüphanesine verebileceğiniz gibi sizin için manevi değeri yüksek kitapları otobüs duraklarına, parklara ve hastanelere de bırakabilirsiniz. Ya da özel bir gün beklemeden bir arkadaşınızı gülümsetmenin işte bu kadar basit olduğunu hatırlatmak isteriz. J. D. Salinger’in Çavdar Tarlasında Çocuklar kitabını ilk okuduğundaki heyecanı hala taşıyan ve şimdilerde bir yetişkin olarak, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Ursula K. Le Guin’in acısını hala kalbinde hissedenler olarak söyleyebiliriz ki, bir kitap dünyayı tereyağından kıl çeker gibi değiştirebilir.

17 ŞUBAT RASTGELE DAVRANIŞLAR GÜNÜ

“Küçük bir dokunuş, bir gülümseme, sıradan bir sözcük, sizi dinleyen biri ve samimi bir itirafın gücünü hafife alıyoruz. Bunların hepsi bir hayatı dönüştürmeye yetecek potansiyele sahip.” – Leo Buscaglia

Evet, bazen küçük bir hareket yeter. Söyleyeceğiniz bir kelimenin bile kötü bir gün geçiren birini mutlu etmeye yeteceğinin ne kadar farkındayız ki? Bitmeyen mesailerdi, trafikti, sabah erkenden çalan alarmlardı, kaçırılan vapurlardı belki, gün içerisinde hep bir yere yetişme telaşı içerisindeyiz. Peki, çoğunlukla insanların suratına bile bakmadığını fark ettin mi hiç? Oysa kafanı kaldırdığında hiç tanımadığın biriyle yaşayacağın küçücük bir bakışma bile hem seni hem karşındakini mutlu edecek mucize bir bağ yaratabilir. Sadece insanlarla da değil hatta bir sokak kedisi için hazırlayacağın kartondan bir ev bile daha iyi hissetmeni sağlayabilir. Araştırmalara göre birine yaptığın en küçük iyiliğin senin kimyana olan etkisi de oldukça büyük! E ne duruyoruz? Daha iyi hissetmek için küçük bir hareket yeter!