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    14 sıfırlı alman parası dahil 6 bin çeşit banknotu var

    İHA
    30.12.2017 - 11:35 | Son Güncelleme:

    Koleksiyon yapmaya küçük yaşlarda kumsalda topladığı taşlarla başlayan Türk koleksiyoner, 12-14 sıfırlı Alman paraları dahil 160 ülkeye ait 6 binin üzerinde para biriktirdi.

    Eskişehir’de yaşayan 29 yaşındaki Mehmet Ayrancı, yaklaşık 22 yıldır koleksiyonerlik yapıyor. Ayrancı’nın elinde çeşitli ülkelere ait tarihi paralar bulunuyor. Genç koleksiyoner yıllardır biriktirdiği paralarına cazip teklifler gelmesine rağmen satmayı düşünmüyor. Vefat eden dayısının hediyesi olan bir kaç para ile para koleksiyonu yapmaya başlayan Ayrancı “Asıl koleksiyonum 1700 yıllarından sonra dünya ülkelerinin kullandıkları kağıt paralar. Elimde yaklaşık olarak 160 ülkeye ait 6 bin çeşidin üzerinde kağıt para mevcut. Bugüne kadar satmayı hiç düşünmedim. Pullar için de ona yakın bir teklif geldi. Onu da reddettim. En çok Almanya klasik dönemindeki bol sıfırlı paralara ilgi duyuyorum. 1870-1930 aralığında para çeşidi çok fazla. Çok büyük enflasyonlara uğramış, yani 12 sıfır 14 sıfırlı diye tabir ettiğimiz bol sıfırlı paralar o dönemde Almanya’da basılmış. Bunun haricinde devlet para basma yetkisini eyaletlere vermiş. Her eyalet kendi parasını basmış. Bundan dolayı Almanya daha ilgi çekici geliyor” diye konuştu

    14 sıfırlı alman parası dahil 6 bin çeşit banknotu var

    Etiketler: 14 sıfırlı alman parası , Türk koleksiyoner , 160 ülkeye ait 6 bin para
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