14 milyon işçiyi ilgilendiren o değişiklik Meclis’te kabul edildi

İş davalarında zorunlu arabuluculuk getirmesi nedeniyle 14 milyon işçiyi ilgilendiren iş mahkemeleri yasa tasarısındaki düzenleme Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Çalışma yaşamında yeni bir dönem niteliğindeki bu düzenlemeye göre, arabulucuya gidilmeden açılacak davalar usulden reddedilecek. Kabul edilen düzenlemeyle getirilen yenilik şöyle:

ZORUNLU ARABULUCULUK

Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade davalarında arabulucuya başvuru dava şartı oldu. Davacı, arabulucuda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslı veya arabulucu tarafından onaylanmış örneğini dilekçesine eklemek zorunda olacak.

USÜLDEN REDDEDİLECEK

Arabulucuya başvuru zorunluluğuna uyulmaması halinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde sunulması aksi takdirde davanın usulden reddedileceğini içeren davetiye gönderilecek. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilecek. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığı anlaşılırsa herhangi bir işlem yapılmaksızın dava usulden reddedilecek.

BU DAVALAR HARİÇ

İş kazası veya meslek hastalığı kaynaklı maddi-manevi tazminat ile bunlarla ilgili rücu davaları hakkında arabulucuya gitme zorunluluğu olmayacak.

Bu düzenlemeye CHP ve HDP ile birlikte MHP de itiraz etti. CHP ve HDP’yle birlikte MHP’nin bu maddede değişiklik yapılmasına ilişkin önergesi de AK Parti oylarıyla reddedildi. Tasarının Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sürüyor.