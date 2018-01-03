Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>14 kişinin işini yapabilen 'çiftçi robotlar' geliyor

14 kişinin işini yapabilen 'çiftçi robotlar' geliyor

BBC Türkçe
03.01.2018 - 08:01 | Son Güncelleme:

Tarım sektöründe en karmaşık işleri bile robotlar yapmaya başladı.

"Çiftçi robotlar" insanların yerini alıyor.

Traktöre bağlı robotlar, kamerasıyla araziyi tarayıp yabani otları belirliyor ve topraktan çekip çıkarıyor.

Normalde çok sayıda çifçinin 3-4 günde yapabileceği işi birkaç saatte tamamlıyorlar.

Mesela Hindistan'da çalışanların yüzde 55'i tarım sektöründe. 'Çiftçi robotlar' devreye girdiğinde bu ülkedeki tarımın yapılış şekli tamamen değişme ihtimali taşıyor.

Çünkü yeni robotlarla 20 kişinin 3-4 gün çalışmasını gerektiren arazilerde birkaç saatte işin tamamlanması söz konusu.

Ayrıca, azot ve toprağın neminin ölçümleri de robotlarla yapılacak.

Arazi sahipleri de akıllı telefon uygulaması üzerinden kontrol edilen robotlarla, araziyi haritada işaretleyip hiç tarlaya gitmeden ekimden hasada giden süreçteki birçok aşamayı kontrol edebilecekler.

Etiketler: robot , çiftçi robot , teknoloji
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri