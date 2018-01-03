14 kişinin işini yapabilen 'çiftçi robotlar' geliyor

"Çiftçi robotlar" insanların yerini alıyor.

Traktöre bağlı robotlar, kamerasıyla araziyi tarayıp yabani otları belirliyor ve topraktan çekip çıkarıyor.

Normalde çok sayıda çifçinin 3-4 günde yapabileceği işi birkaç saatte tamamlıyorlar.

Mesela Hindistan'da çalışanların yüzde 55'i tarım sektöründe. 'Çiftçi robotlar' devreye girdiğinde bu ülkedeki tarımın yapılış şekli tamamen değişme ihtimali taşıyor.

Çünkü yeni robotlarla 20 kişinin 3-4 gün çalışmasını gerektiren arazilerde birkaç saatte işin tamamlanması söz konusu.

Ayrıca, azot ve toprağın neminin ölçümleri de robotlarla yapılacak.

Arazi sahipleri de akıllı telefon uygulaması üzerinden kontrol edilen robotlarla, araziyi haritada işaretleyip hiç tarlaya gitmeden ekimden hasada giden süreçteki birçok aşamayı kontrol edebilecekler.