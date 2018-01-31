14 dakikada soydu... Henüz iki taksidini ödemişlerdi

Olay, 27 Ocak Cumartesi akşamı Mamak’ta meydana geldi. Bayram Parlak’ın üç ay önce taşındığı birinci kattaki evine hırsız girdi. Salonun camını tornavida ile açan hırsız, saat 19.58’de girdiği evden sadece 14 dakika sonra saat 20.12’de çıktı.

Hırsız, Parlak ailesinin üç altın alyansını ve yeni aldıklarını televizyonunu çaldı. Eve giriş ve çıkış anı güvenlik kameralarına yansıyan hırsız, gizlenmek için montunun kapüşonunu kullandı.

Soygunu yaptıktan sonra yine camdan çıkan hırsız, önce çarşafa sardığı televizyonu binanın korkuluklarından geçiriyor daha sonra da kendisi atlıyor. Hırsızdan 4 dakika sonra eve girdiğini anlatan Parlak, “Kapıyı açtığımda şoke oldum. Evi yerle bir etmiş. Çalacak başka bir şey bulamayınca da kaçmış. Evi daha yeni aldık; üç ay önce taşındık. Televizyonun ikinci taksitini yeni ödedim. Polis, ‘buralarda hırsızlık olayı çok nadir yaşanıyor’ dedi ancak bizim başımıza geldi. Hırsızın bulunmasını istiyorum” dedi.