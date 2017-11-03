14 bin mahalle bekçisi alınacak

İstihdama ciddi katkı sağlayacak, binlerce kişinin aylardır başvuru için beklediği ve İçişleri Bakanlığı tarafından alımı yapılacak mahalle bekçiliği için nihayet beklenen açıklama geldi. Türkiye genelinde 14 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sene başında 7 binin üzerinde bekçi alınacağını duyurmuştu. Hemen ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Türkiye’nin her noktasında 20 bin bekçinin görev yapacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı’nın talimatı üzerine de Resmi Gazete’de yayımlanan KHK ile 7 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı kesinleşti. Sonrasında ise Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde mahalle bekçiliği için 7 bin 500 daha yeni kadro açılmasına karar verildi. Böylece 14 bin 500 mahalle bekçisi istihdamı yapılacağı da netleşti.

VALİLİKLER İLANA ÇIKIYOR

Bekçilerin hangi illerde görev yapacağı, işe alım şartlarının ne olacağı ise aylardır bekleniyordu. Nihayet beklenen açıklama geldi ve bekçi alımı için illerdeki valilikler birer birer ilana çıkmaya başladı. Bu çerçevede en fazla bekçi istihdamı sağlayacak il ise, İstanbul. İstanbul’daki 39 ilçeye toplam 2 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Adana, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Mersin, Hatay da bekçi alımı yapacak iller arasında. Bugüne kadar ise 6 bine yakın bekçi alımı için ilana çıkılırken, sene sonuna kadar da geri kalan kontenjanlar doldurulacak.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Bekçi adayları önce sözlü sınava tabi tutulacaklar, geçenler ardından yazılı sınava girecekler. Sınavlar illerdeki kaymakamlıklarda yapılacak. Adaylarda aranan şartlara gelince: Sadece erkekler, bekçi adaylığı için başvuracak. Adayların en az lise veya dengi okul mezunu olması ve 30 yaşından büyük olmaması gerekiyor. Görevini yapmaya engel bir sağlık sorunu olmadığına dair sağlık kurulu raporu gerekiyor. Kamu haklarından mahrum olmamak ya da kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum olmamak da aranan şartlar arasında. Bekçi adaylarının en az 167 cm. boyunda olması da gerekiyor.

Başvurular 6 Kasım’da başlayacak ve illere göre değişmekle birlikte 4 Aralık’a kadar sürecek. Adaylar önce 11-15 Aralık tarihlerinde bulundukları illerde sözlü sınava girecek; sözlü sınavı kazananlar 24 Aralık tarihinde yazılı sınava alınacaklar. Başvuran adaylarda KPSS şartı da aranmıyor.