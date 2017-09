14 bin anneyi bilgilendirecek

“Anneler ile Geleceğe” isimli sosyal sorumluluk projesinin önemine işaret eden Ontex Türkiye Genel Müdürü Burak Kayahan, “Proje kapsamında Çocuk Gelişim Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt, Bebek Hemşiresi Esra Ertuğrul, Beslenme Uzmanı Yeşim Özden Gün’den oluşan uzman ekip yılsonuna kadar 9 ilde, 14 farklı lokasyonda anne ve anne adayı ile buluşacak. Seminerlerin moderatörlüğünü de projenin tanıtım toplantısında da sunuculuk yapan tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu gerçekleştirecek. Sanatçı ve her biri kendi alanında uzman isimler tüm illerde bebek büyütmeye yönelik bilgiler ve kendi annelik serüvenlerinden kesitler anlatarak annelerle beraber olacak. Ücretsiz gerçekleşecek etkinliklerin sonunda katılımcılara Canbebe’nin sürpriz armağanları verilecek” dedi.

59 ÜLKEYE İHRACAT

Kayahan, şöyle devam etti: “Canbebe ailesi olarak her bebeğin biricik ve özel olduğunu düşünüyoruz. Ve şartlar ne olursa olsun her bebeğin kuru kalmaya, iyi bir beze sahip olma hakkı olduğunu düşünerek teknolojimizi, ürün alternatiflerimizi geliştiriyoruz. Her annenin bebeğini büyütürken doğru bilgiye ulaşması gerektiğini düşünüyoruz. Canbebe Belçika merkezli Ontex Global’in çatısı altında büyüse de, Türkiye’de doğmuş bir markayız ve biz marka olarak kendimizi hep öncelikle Türk annelerine karşı sorumlu hissettik. Bu noktada da projemizi geliştirdik. Bebek bezi pazarında 25 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyoruz. 65 milyon dolarlık ihracata sahip Ontex Türkiye olarak Canbebe’yi 3 kıtada, 59 ülkeye ihraç ediyoruz” dedi.