14 avukata DHKP/C tutuklaması

Avukatların tutuklanmaya sevk yazısında özetle şöyle denildi: “Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz’ın örgüt mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından şehit edilmesi eylemi kapsamında, örgüt mensubu Yayla’nın cesedi üzerinde yapılan ölü muayene ve otopsi işlemi sırasında ceket cebinde çıkan 34 parçaya ayrılmış kağıt parçalarının ön yüzünde ‘Halkın Hukuk Bürosu’ arka yüzünde avukatlar Aycan Çiçek, Ebru Timtik, Günay Dağ, Oya Aslan, Şükriye Erden yazılı kağıt parçaları olduğu tespit edilmiştir.”