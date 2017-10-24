1359 kadına yazılım eğitimi

Gecede bir konuşma yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da şöyle konuştu: “Hedefimiz Türkiye'yi teknolojide üreten ülke konumuna getirmek. Bir o kadar önemli konu da kadınlarımızın yüksek değer sağlayan teknoloji sektöründe yer almaları. Maalesef kadın işgücünün ekonomiye yeterli katkı sağlayamaması en önemli eksikliklerimizden, o yüzden özellikle kadınlarımızın Endüstri 4.0 döneminde yazılım becerilerini geliştirmeleri son derece kritik. Burada daha gideceğimiz yol olduğunu düşünüyoruz ve çalışmalarımızı buna göre yönlendiriyoruz. Biz de bu anlayış ve hassasiyetle bundan beş yıl önce hayata geçirdiğimiz ‘Geleceği Yazanlar’ projesini TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler işbirliğiyle yeni bir perspektifle tekrar ele aldık. Böylece ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projemiz ortaya çıktı. Önemli olan bu projeyi sürdürmek, 1500 değil, 15 bin, 150 bin, 500 bin kadını yazılımla buluşturmak.”

İSTİHDAM EDİLECEK

Terzioğlu, Geleceği Yazan Kadınlar projesinde farklı bölge ve şehirlerinde yaşayan, seçim ve eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan 100 girişimci kadına istihdam yaratarak Turkcell ürün ve servislerinin son kullanıcı testlerini yaptırmayı hedeflediklerini belirtti.

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ise Türkiye’nin yarısının kadınlardan oluştuğunu vurgulayarak “Fakat TÜİK’e göre yüzde 28’i işgücüne katılıyor. Ben 40 milyonluk bir ülkede yaşamak istemiyorum. 81 milyon nüfuslu bir ülkede yaşamak istiyorum. Bu yüzden TOBB ve Turkcell’in önderlik ettiği Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nin çok anlamlı buluyorum. Kadın girişimcilere ve kadınlara destek olan kurum ve kuruluşlara destek olalım. Ve uyanalım. Eğer uyanırsak, daha iyi bir ülkede yaşayacağız.”

TOBB Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Evrim Aras da kadınların farklı bakış açılarının büyük fark yarattığını belirtti. Aras, "Kuruluşunun 10’uncu yılında TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak misyonumuzu, kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelikte geliştirilmesi olarak belirledik" dedi.

OTİZMO PROJESİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ ALDI

ALTI ay süren yolculuğun sonunda finale kalan 10 proje değerlendirilerek dereceye girenler ekipler düzenlenen törenle ödüllendirildi. Gökçe Demir ve Hilal Şener, Otizmo adlı projeleriyle gecenin birincilik ödülünün sahibi oldu. Otizmo adlı yazılım, giyilebilir cihaz aracılığıyla alınan sinyallerle otizm şüphesi durumunda teşhis edilmesine imkan sunuyor. İkincilik ödülünü kazanan Özden Çetin Yakın’ın uygulaması, çocukların sağlıklı ve kolay beslenebilmesi için ebeveynlere yardımcı olmayı amaçlıyor. Ayşe Nur Zengin, Evin Keleş ve Meryem Sena Kılıç’ın birlikte geliştirdikleri Yubiva adlı proje ise üçüncülük ödülünün aldı. Yubiva projesi 6-12 yaş aralığındaki işitme engelli çocuklara oyun kartları ve artırılmış gerçeklik kullanılarak işaret dili eğitimi veriyor.