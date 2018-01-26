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Humble Bundle'da Amnesia ücretsiz olarak indirilebilecek

Hürriyet Haber
26.01.2018 - 14:34 | Son Güncelleme:

İlk olarak oyuncuların hayatına 2010 yılında giren Amnesia serisi, kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Geçtiğimiz yılbaşı dönemiyle oyunculara, ücretli oyunları ücretsiz veya indirimli şekilde sunarak büyük sürpriz yapan oyun dağıtıcı Humble Bundle, şimdi de 130 TL'lik bir fiyata sahip olan Amnesia serisini, 48 saatliğine ücretsiz olarak sundu. 

Humble Bundleda Amnesia ücretsiz olarak indirilebilecek

Korku oyunlarında oyunculara çaresizlik hissiyatını tam manasıyla veren, ardından gelen Outlast gibi korku oyunlara ilham kaynağı olan Amnesia serisi ilk kez, 2010 yılında Steam üzerinden satılmaya başlamıştı. Ayrıca oyunun ücretsiz oluşuyla birlikte paket içerisinde bulunan Dark Descent ve A Machine for Pigs eklentileri de sunuldu.

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