13 yılın en yüksek seviyesini gördü

ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH) ekim ortasında 101,1'e çıkarak son 13 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.



Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesinin raporuna göre UMICH, ekim ortasında eylül sonuna kıyasla 6 puan artarak 101,1 oldu. Böylece 2004’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşan endekse yönelik beklentisi 95 seviyesindeydi.

Rapor, ayrıca Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi'nin yine bir önceki okumaya kıyasla 4,7 puan artışla 116,4’e yükseldiğini gösterdi.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini yansıtan endeks, bu sonuçla Kasım 2000’den beri en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca, Tüketici Beklentileri Endeksi 84,4’ten 91,3’e çıkarak Ocak 2004’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Raporda görüşlerine yer verilen Michigan Üniversitesi Tüketici Araştırmaları Direktörü Richard Curtin, tüketici güvenine ilişkin verilerin tüm yaş ve gelir gruplarını kapsayan geniş bir iyimserliğe işaret ettiğini belirterek, "Veriler, tüketici harcamalarında en azından 2018’in ortasında kadar devam edecek güçlü bir görünümü yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

ABD’de bugün açıklanan diğer veriler ise ülkede perakende satışların eylülde yüzde 1,6 artarak son 2,5 yılın en iyi performansını gösterdi. Ayrıca, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,5 artarak son 8 ayın en hızlı yükselişini kaydetti.



