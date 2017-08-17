13 yıldır kayıp olan evlilik yüzüğü, bir havuca takılı halde bulundu

13 yıl önce kaybettiği evlilik yüzüğü ile buluşması ise dünya çapında haber oldu. Yüzük tarladan taze koparılan bir havuca takılı halde bulundu.Geçen yıllar içinde toprak altında kalan yüzük içinde filizlenen bir havuç sayesinde yeniden günyüzüne çıkmıştı. BBC Türkçe'nin haberine göre 84 yaşındaki Mary Grams ise tüm bu süre boyunca yüzüğü kaybettiğini oğlu dışında ailesindeki herkesten gizlemişti.

Kendisine daha ucuz bir yüzük almış ve hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmişti. Pazartesi günü ise tarlada havuçları toplamaya çıkan oğlunun eşi, yüzüğü bulmakla kalmadı, Mary Grams'in 13 yıllık sırrını da ortaya çıkardı.

Yüzüğü bulan Colleen Daley, garip şekilli havucu bir ara köpeğine vermeyi düşündüğünü de söyledi. Ancak sonra vazgeçerek mutfak lavabosunda havucu yıkadığında yüzükle karşılaştığını anlattı.

YÜZÜK PARMAĞINA HALA OLUYOR

84 yaşındaki Grams, aile mirası olan yüzüğü artık takmayı düşünmediğini, bir kasada saklayacağını açıkladı. Yüzük parmağına halen olan Grams, "Bunca süre sonra kuyumcuya gitmem gerekeceğini düşünmüştüm" dedi. Bu tarlada havuca takılı bulunan ilk yüzük de değil. 2012 yılında İsveç'te bir kadın 17 yıl önce kaybettiği yüzüğünü tıpkı bu şekilde buldu.

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