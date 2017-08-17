MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>13 yıldır kayıp olan evlilik yüzüğü, bir havuca takılı halde bulundu

    13 yıldır kayıp olan evlilik yüzüğü, bir havuca takılı halde bulundu

    Hürriyet Haber
    17 Ağustos 2017 - 09:43Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 09:58

    Kanadalı Mary Grams, yıllar önce tarlada düşürdüğü elmas nişan yüzüğünden çoktan umudu kesmişti.

    13 yıl önce kaybettiği evlilik yüzüğü ile buluşması ise dünya çapında haber oldu. Yüzük tarladan taze koparılan bir havuca takılı halde bulundu.Geçen yıllar içinde toprak altında kalan yüzük içinde filizlenen bir havuç sayesinde yeniden günyüzüne çıkmıştı. BBC Türkçe'nin haberine göre 84 yaşındaki Mary Grams ise tüm bu süre boyunca yüzüğü kaybettiğini oğlu dışında ailesindeki herkesten gizlemişti.

    Kendisine daha ucuz bir yüzük almış ve hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmişti. Pazartesi günü ise tarlada havuçları toplamaya çıkan oğlunun eşi, yüzüğü bulmakla kalmadı, Mary Grams'in 13 yıllık sırrını da ortaya çıkardı.

    Yüzüğü bulan Colleen Daley, garip şekilli havucu bir ara köpeğine vermeyi düşündüğünü de söyledi. Ancak sonra vazgeçerek mutfak lavabosunda havucu yıkadığında yüzükle karşılaştığını anlattı.

    YÜZÜK PARMAĞINA HALA OLUYOR

    84 yaşındaki Grams, aile mirası olan yüzüğü artık takmayı düşünmediğini, bir kasada saklayacağını açıkladı. Yüzük parmağına halen olan Grams, "Bunca süre sonra kuyumcuya gitmem gerekeceğini düşünmüştüm" dedi. Bu tarlada havuca takılı bulunan ilk yüzük de değil. 2012 yılında İsveç'te bir kadın 17 yıl önce kaybettiği yüzüğünü tıpkı bu şekilde buldu.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler: Kanada , Yüzük , havuç
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri