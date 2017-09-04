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    13 yaşındaki kızına tecavüz eden genci öldüren babayla ilgili şok iddia

    Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA)
    04.09.2017 - 11:52 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 12:29

    ADANA’da kızı 13 yaşındaki F.N.B.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla 17 yaşındaki Muhammet Reşit Yıldırım’ı tabancayla öldüren 33 yaşındaki Emrah B.'nin Suriyeli 15 yaşında bir kızla evlenmek için olay çıkartıp karakolluk olduğu iddia edildi. B.'nin yaşı küçük olduğu için kendine kızlarını vermeyen Suriyeli aileyi ölümle tehdit ettiği öne sürüldü. İddiaları reddeden Emrah B. ise, "Pazarda gördüğüm C.N.’nin 18 yaşında olduğunu söylemişlerdi. Evlenecektik" diyerek kendini savundu.

    Merkez Yüreğir İlçesi’nde 14 Ağustos’ta bir elektronik firmasında çalışan Muhammet Reşit Yıldırım, işyerinin kamyonetine bindiği sırada, Emrah B.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Yıldırım’a 4 el ateş ederek yaralayan Emrah B., kaçmaya çalışırken polisler tarafından suç aleti tabanca ile yakalandı. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yıldırım ise, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Emrah B., adliyeye sevk edilirken, "Öldürdüğüm kişi 13 yaşındaki kızıma tecavüz etti. Ben bu cinayeti, başka kızların başına gelmesin diye işledim" derken, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. F.N.B. ise, psikolojisi bozulduğu için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde tedaviye alındı.

    EVLENMEK İSTEDİĞİ ÇOCUĞUN AİLESİNİ ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

    Sosyal medyada serbest bırakılması için kampanya başlatılan Emrah B.’nin, cinayetten 8 gün önce 15 yaşındaki Suriyeli sığınmacı C.N. ile evlenmek istediği öne sürüldü. İddiaya göre pazar yerlerinde tezgahtarlık yapan Emrah B.nin, alışveriş sırasında gördüğü ve aynı mahallede oturan C.N. ile evlenmek istemesine küçük kızın ailesi izin vermedi. C.N.’nin ailesiyle birlikte kaldığı evine giden Emrah B., evliliğe karşı çıkan küçük kızın babası A.N. ile tartışıp ölümle tehdit etti.

    Olay yerine çağrılan polislere de zorluk çıkartan Emrah B.'nin, biber gazı sıkılıp etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığı belirtildi. Polis merkezinde ifade veren A.N., "Kızımla evlenmek isteyen Emrah B.'ye, kızımın küçük olduğunu belirterek evlenmesine izin vermeyeceğimi söyleyince evimi bastı. Kızımı zorla almak istedi, beni ölümle tehdit etti" dedi.

    İddiaları reddeden Emrah B. ise, "Pazarda gördüğüm C.N.’nin 18 yaşında olduğunu söylemişlerdi. Evlenecektik. Alışveriş için benden 3 bin lira aldılar. Sonra 20 bin lira istediler. Veremeyeceğimi söyleyince tartıştık. Bunun üzerine daha önce verdiğim 3 bin lirayı isteyince kavga ettik. Kimseyi tehdit etmedim" diyerek kendini savundu.

    Bu olay nedeniyle hakkında ’Tehdit ve görevli memura mukavemet’ suçlamalarından soruşturma başlatılan Emrah B.'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, cinayet olayından sonra da Suriyeli A.N.’nin şikayetinden vazgeçtiği kaydedildi.

    Etiketler: reşit yıldırım cinayeti , emrah bulut , çocuğa istismar
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