13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar sanığı şoföre en ağır cezayı istediler

Arifiye’de yaklaşık 3 ay önce meydana gelen olayda, özel halk otobüsünde şoförlük yapan Ş.D. (65), ortaokul öğrencisi M.E.’ye cinsel istismarda bulundu. M.E.’nin durumu öğretmenine anlatması üzerine olay ortaya çıktı. Öğretmenin olayı polise bildirmesi üzerine gözaltına alınan Ş.D. tutuklandı. M.E. devlet korumasına alınırken, Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi davaya müdahil oldu. Bugün, Sakarya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.



Duruşma öncesi mağdur çocuğun yakınlarının yanı sıra çok sayıda kadın Sakarya Adliyesi önünde bir araya geldi. Sakarya Kadın Platformu üyeleri, cinsel istismar sanığına en ağır cezanın verilmesi için yetkililere çağrı yaptı.

Sakarya Kadın Platformu Üyesi Yüksel Coşkun adaletin yerine gelmesiyle bundan sonra yaşanabilecek olayların önüne geçilebileceğini belirterek, "Tüm ülkede olduğu gibi maalesef ilimizde de kadınlara çocuklara yönelik şiddetin gittikçe arttığı görülmektedir. Hepimiz artık farkına varmalıyız ki kadının bedenine kimliğine, ruhuna, varlığına yönelen şiddet aslında hepimize yönelen şiddettir. Bu saldırı, tamir edilemez yaraların açılması demektir. Kadın ve çocuk istismarlarında görülen artışla toplumu saran şiddet sarmalını ayrı ayrı düşünemeyiz. Bundan kısa bir süre önce görülen Emani davası hepimizin bildiği gibi oluşturulan kamuoyu tepkisi sayesinde suçluların gerekli sonucu almalarıyla sonuçlandı. Bizler yaşanan bu vahşette kaybettiklerimizi geri getiremeyeceğimizi biliyoruz. Ancak adaletin yerine gelmesiyle bundan sonraki olayları engelleyebiliriz. Buna gücümüz yeter diye düşünüyorum. Bugün desteğimize ihtiyacı olan başka bir hemcinsimizin M.E.’nin yanında olduğumuzu göstermek ve ailesiyle birlikte destek ve dayanışma içinde olmak için buradayız. Gerçekleri görmek için buradayız, adaletin gerçekten tecelli ettiğini görmek için buradayız. Biz kadınlar bu davaların bir daha kimsenin aynı suçu işlemeye cesaret edemeyeceği şekilde sonuçlanmasını, faillerin herhangi bir iyi hal indirimine uğramadan hak ettikleri cezaları almalarını istiyoruz" dedi.



