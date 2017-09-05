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    13 yaşında dünya birincisi oldu

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 00:38 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 00:38

    Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Okulu öğrencisi 13 yaşındaki Kaan Turan, İtalya'da düzenlenen Lovere Uluslararası Tadini Piyano Yarışması’nda 13 yaş kategorisinde birinci oldu

    Müziğe 6 yaşında başlayan 8. sınıf öğrencisi Kaan Turan, 17 ülkeden toplam 45 yarışmacının katıldığı yarışmada Fazıl Say’ın Kara Toprak, Chopin’in Küçük İhtilal Etüdü ve Mozart’ın La Minör Piyano Sonatı’nı çaldı.

    'FAZIL SAY'IN ESERİNİ BİLDİKLERİNİ VE BEĞENDİKLERİNİ SÖYLEYEN ÇOK KİŞİ OLDU'

    Bir Türk bestecinin eserini çalarak bu birinciliği kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Turan, “Fazıl Say’ın Kara Toprak eserini çaldım ve jürinin büyük beğenisini kazandı. Yarışma sonunda bu eseri bildiklerini ve çok beğendiklerini belirten birçok kişi oldu. Gelecek hedefimde ise hem dünya çapında bir müzisyen hem de eğitimimi tamamlayıp iyi bir beyin cerrahisi uzmanı olmak var” dedi.

    'ÇOK ÖZEL BİR YETENEĞE SAHİP'

    Genç sanatçının piyano eğitmeni Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Payam Gül Susanni de öğrencisinin başarılarının gurur verici olduğunu belirterek, “Kaan kendi bestelerini de yapıyor. Absolut-Mutlak Kulak gibi çok özel bir yeteneğe sahip. Kaan’ın daha önce olduğu gibi bundan sonra da piyanoda Türkiye’yi dünya çapında temsil ederek başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

    Etiketler: Kaan Turan , YÜSEM , Lovere Uluslararası Tadini Piyano Yarışması
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