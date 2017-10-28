13 milyarlık ihale rekoru

TÜRKİYE’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO, yıl içinde gerçekleştirdiği ihalelere dikkat çekti. 2017 ihaleleri hakkında bilgi veren Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, “2017 yılı içerisinde İstanbul’da; Zeytinburnu Beştelsiz, Şile Çavuş, Beykoz Riva ve Tuzla İçmeler ihalelerini gerçekleştirdik. İzmir’de ise, Tariş Kooperatifi ile yapılan protokol kapsamında Konak 1. ve 2. etap arsalarımızı ve Antalya Muratpaşa’daki arazilerimizin ihalelerini gerçekleştirdik. Ayıca hem ölçek hem konsept olarak farklı konumlandırdığımız Küçükçekmece’deki Bizim Mahalle projemizin 2.etap ihalesini 2 milyar TL’lik bir değer oluşturarak sonuçlandırdık. Bu 8 ihale neticesinde, yaklaşık 13 milyar TL değer oluşturarak rekor diye nitelendirebileceğimiz hedeflenen gelir rakamına ulaştık. Şirket payı toplam geliri olarak en az 4 milyar TL elde edilecek” dedi.

KAMPANYA ETKİSİ

2017 yıl sonuna ait hedefin 8 milyar TL satış değeri 1.3 milyon metrekare satılabilir alan ve 9 bin 900 bağımsız bölüm olarak belirlediklerini hatırlatan Kurum, “2017 ilk yarıyıl itibariyle gerçekleşen 3 bin 556 bağımsız bölüm satışı, 3 milyar 906 milyon TL satış değeri ve 617 bin metrekare satılabilir alan değerleri genel olarak beklentilerimiz doğrultusunda oldu. Özellikle eylül ayından itibaren, Emlak Konut çatısı altındaki yüklenicilerin başlattığı ‘şimdi al 2019’da öde’, ayrıca Anadolu projesi için başlatmış olduğu yüzde 5 peşinat 240 aya varan vade ile konut sahibi olma fırsatının sunulduğu yeni kampanyaların katkısıyla, yıl sonu rakamlarımız olumlu etkilenecektir. Bunların yanında bugüne kadar 13 bin bağımsız bölüm, ulaşım, altyapı ve gerekli sosyal donatıların inşasını gerçekleştirdiğimiz Başakşehir’de bölgeye değer katacak, ofisten, otele, hayvanat bahçesine kadar birçok faaliyet barındıran olan ‘Kuzey Yakası’ projemizin satışlarına başladık” diye konuştu

Geçen ay 796.5 milyon TL değerinde doğrudan arsa satışı gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, güncel olarak Emlak Konut’nun üzerinde proje uygulanmayan arazilerinin büyüklüğü 6.3 milyon metrekarenin üzerinde olduğunu dile getirdi.

İnşaat sektöründe yatırımların hız kesmeden süreceğini belirten Kurum genç nüfus, yeni konut ihtiyacı ve kentsel dönüşüm hamlesinin de etkisi ile gayrimenkul sektörünün büyümeye devam edeceğini dile getirdi.