Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>13 ilde ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 25 subay için yakalama kararı

    13 ilde ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 25 subay için yakalama kararı

    DHA
    12.10.2017 - 10:29 | Son Güncelleme:

    MARDİN merkezli ve aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 13 ilde sürdürülen soruşturmada 25 subay için yakalama kararı çıkarıldı.

    Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY’ye karşı yürüttülen çalışmaların devamı olarak askeri mahrem yapılanma içerisinde bulundukları tespit edilen toplam 25 subaya yönelik bugün sabah itibariyle; Mardin merkezli İstanbul, Ankara, Malatya, Burdur, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Adana, Bursa, Konya, İzmir, Kocaeli ve KKTC olmak üzere eşzamanlı operasyon planlaması yapıldığı belirtilerek, bu sabah itibarıyla gözaltına alınacak değişik rütbelerde 25 subay hakkında yakalama ve arama çalışmalarına başladığı ifade edildi.

    Etiketler: FETÖ , subay , Mardin , KKTC
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri