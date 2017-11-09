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13. İcra Müdürlüğüne operasyon

Çetin AYDIN/İSTANBUL
09.11.2017 - 16:30 | Son Güncelleme:

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu 13. İcra Müdürlüğü’nde araç satış ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle operasyon düzenledi. 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu 13. İcra Müdürlüğünde araç satış ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı ihbarları üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde13. İcra Müdürlüğüne operasyon
çalışma başlatıldı.

Mali Şube Ekipleri yaptıkları araştırmada, İstanbul Anadolu 13. İcra Müdürlüğünde 2014-2015 yıllarında yapılan araç satış ihaleleri ile ilgili olarak ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, görevi kötüye kullanma suçlarının gerçekleştiği yönünde bulgular elde edildi.

Yapılan tespitlerin ardından dün saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon başlatıldı. Aralarında 13. İcra Müdürünün de bulunduğu gözaltı listesindeki 18 kişinin adresi basıldı. Operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, 5 kişi adreslerinde bulunamadı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

 

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Etiketler: Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü , Tapu
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