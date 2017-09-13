13 Eylül TRT 1 yayın akışında neler var?

13 Eylül TRT 1 yayın akışı dizi ve programları takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Diriliş Ertuğrul gibi büyük projelerin yer aldığı TRT 1 13 Eylül yayın akışında neler yer alacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler
13 EYLÜL TRT 1 YAYIN AKIŞI
Doktor Geldi
Saat: 00:45 - 02:15 (90 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sağlıklı yaşama dair her şey konuşuluyor.
İyilik Kulübü
Saat: 02:15 - 02:45 (30 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Her bölümde özel durumu olan bir çocuğun hayali gerçekleştiriliyor.
Böyle Bitmesin
Saat: 02:45 - 04:30 (105 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aile Masası şefi Nisa, ekibiyle birlikte zorlu vakaların üstesinden geliyor.
Seksenler
Saat: 04:30 - 06:20 (110 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...
Doktor Geldi
Saat: 06:20 - 07:40 (80 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sağlıklı yaşama dair her şey konuşuluyor.
İyilik Kulübü
Saat: 07:40 - 08:15 (35 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Her bölümde özel durumu olan bir çocuğun hayali gerçekleştiriliyor.
Yeşil Deniz
Saat: 08:15 - 10:30 (135 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Küçük bir Ege kasabasında yaşanan birbirinden komik olaylar...
Beni Böyle Sev
Saat: 10:30 - 12:45 (135 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Yolları İstanbul'da kesişen Ömer'le Ayşem'in aşk öyküsü...
Doktor Geldi
Saat: 12:45 - 14:15 (90 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sağlıklı yaşama dair her şey konuşuluyor.
Böyle Bitmesin
Saat: 14:15 - 16:20 (125 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aile Masası şefi Nisa, ekibiyle birlikte zorlu vakaların üstesinden geliyor.
Seksenler
Saat: 16:20 - 19:10 (170 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...
Hava Durumu
Saat: 19:10 - 19:15 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Yurtta tüm illerin, dünyada ise bazı merkezlerin hava durumu veriliyor.
Habere Doğru
Saat: 19:15 - 19:30 (15 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan haber başlıkları sunuluyor.
Erhan Çelik ile Ana Haber
Saat: 19:30 - 19:55 (25 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
Doğrusu Ne?
Saat: 19:55 - 20:00 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?
Başlangıç
Saat: 20:00 - 23:00 (180 dakika)
Tür: Sinema
Özet: Çocuklarını yeniden görmek isteyen Dom Cobb, imkansız görünen bir işi kabul eder.
Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Saat: 23:00 - 00:30 (90 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Yaratılışa ait sırlar; bilim, din, semboller, tarihi gerçekler ve kadim bilgiler ışığında sorgulanıyor.
Diriliş Ertuğrul'un henüz ne zaman yayınlanacağı belli olmadı. Detaylar netleşince haberimizden okuyabilirsiniz.
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