13 Eylül TRT 1 yayın akışında neler var?

13 Eylül TRT 1 yayın akışı dizi ve programları takip etmek isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Diriliş Ertuğrul gibi büyük projelerin yer aldığı TRT 1 13 Eylül yayın akışında neler yer alacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

13 EYLÜL TRT 1 YAYIN AKIŞI

Doktor Geldi

Saat: 00:45 - 02:15 (90 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Sağlıklı yaşama dair her şey konuşuluyor.

İyilik Kulübü

Saat: 02:15 - 02:45 (30 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Her bölümde özel durumu olan bir çocuğun hayali gerçekleştiriliyor.

Böyle Bitmesin

Saat: 02:45 - 04:30 (105 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Aile Masası şefi Nisa, ekibiyle birlikte zorlu vakaların üstesinden geliyor.

Seksenler

Saat: 04:30 - 06:20 (110 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...

Doktor Geldi

Saat: 06:20 - 07:40 (80 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Sağlıklı yaşama dair her şey konuşuluyor.

İyilik Kulübü

Saat: 07:40 - 08:15 (35 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Her bölümde özel durumu olan bir çocuğun hayali gerçekleştiriliyor.

Yeşil Deniz

Saat: 08:15 - 10:30 (135 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Küçük bir Ege kasabasında yaşanan birbirinden komik olaylar...

Beni Böyle Sev

Saat: 10:30 - 12:45 (135 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Yolları İstanbul'da kesişen Ömer'le Ayşem'in aşk öyküsü...

Doktor Geldi

Saat: 12:45 - 14:15 (90 dakika)

Tür: Yaşam & Hobi

Özet: Sağlıklı yaşama dair her şey konuşuluyor.

Böyle Bitmesin

Saat: 14:15 - 16:20 (125 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Aile Masası şefi Nisa, ekibiyle birlikte zorlu vakaların üstesinden geliyor.

Seksenler

Saat: 16:20 - 19:10 (170 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Türkiye'de 1980'lerin başından günümüze yaşanan değişimin hikâyesi...

Hava Durumu

Saat: 19:10 - 19:15 (5 dakika)

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Yurtta tüm illerin, dünyada ise bazı merkezlerin hava durumu veriliyor.

Habere Doğru

Saat: 19:15 - 19:30 (15 dakika)

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan haber başlıkları sunuluyor.

Erhan Çelik ile Ana Haber

Saat: 19:30 - 19:55 (25 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.

Doğrusu Ne?

Saat: 19:55 - 20:00 (5 dakika)

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?

Başlangıç

Saat: 20:00 - 23:00 (180 dakika)

Tür: Sinema

Özet: Çocuklarını yeniden görmek isteyen Dom Cobb, imkansız görünen bir işi kabul eder.

Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Saat: 23:00 - 00:30 (90 dakika)

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Yaratılışa ait sırlar; bilim, din, semboller, tarihi gerçekler ve kadim bilgiler ışığında sorgulanıyor.

Diriliş Ertuğrul'un henüz ne zaman yayınlanacağı belli olmadı. Detaylar netleşince haberimizden okuyabilirsiniz.