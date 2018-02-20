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13 elektrik santralinde üretim kesintisi

AA
20.02.2018 - 14:26 | Son Güncelleme:

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 13 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 2 bin 405 megavat kurulu güce sahip 13 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu. 

En büyük kesinti, Afşin Elbistan B Termik Santrali'nin toplam 720 megavat kapasiteli üçüncü ve dördüncü ünitelerinde gerçekleşti. Santralin üçüncü ünitesinde teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti yaklaşık 1 saat sürdü. Santralin dördüncü ünitesinde teknik arıza nedeniyle 01.39'da başlayan kesintinin ise 14.59'a kadar devam edeceği bildirildi. 

Etiketler: Elektrik , spot , santral
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