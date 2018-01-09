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    13 bin kişi Alpler’de mahsur kaldı

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 22:40 | Son Güncelleme:

    İsviçre Alpleri’nin popüler kayak merkezlerinden Zermatt’ta aşırı kar yağışı ve buna bağlı çığ riski nedeniyle yaklaşık 13 bin turist mahsur kaldı.

    Yetkililerden dün öğleden sonra gelen açıklamada, son 24 saatte bölgeye 80 santimetreden fazla kar düştüğü ve çığ tehlikesinin en üst seviye olan 5’e yükseldiği ifade edildi.

    HELİKOPTERLERLE TAHLİYE

    Zermatt’a çıkan tüm karayollarının ve tren yolunun kapandı. Teleferik ve kayak yolu da işlemez hale gelince, mahsur kalanlar için bölgeye helikopterler gönderildi. Yetkililer resmi bir tahliye kararı olmadığını açıklarken, yalnızca talep eden turistlerin havayoluyla yakındaki bir kasabaya nakledildiğini duyurdu.

    HER ŞEY KONTROL ALTINDA

    Bölgenin en bilinen kış sporları merkezlerinden birinin sözcüsü Janine Imesch, “elektrik kesintilerinin giderildiğini ve her şeyin kontrol altında olduğunu” açıkladı. Akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Imesch, “İnsanlar karın tadını çıkarmaya, alışverişe ve yemeğe gitmeye başladı. Hava biraz rahatladı. Fakat kimse kayak yapamıyor” dedi.

    FRANSA VE İTALYA DA ETKİLENDİ

    Kar fırtınası yalnızca İsviçre’de değil Fransız Alpleri ve İtalya’yı da etkiledi. Fransa’daki kayak merkezi Tignes’e son 48 saatte bir buçuk metre, Fransız sınırına yakın mesafedeki İtalyan Sestriere merkezine ise yaklaşık 75 santimetre kar düştü. Ayrıca Tignes’te Pazar gününden bu yana kayıp olan İngiliz dağcı John Bromell’i (39) ise arama çalışmaları sürüyor.

     

     

    Etiketler: Alpler , gazetehaberleri
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