12'lik kuzenle evliliğe beraat

Kızının evlendirildiğini öğrenen anne A.D.'nin şikâyeti üzerine soruşturma başlatılırken, S.G. düğünden 10 gün sonra baba evine döndü. İfadesi alınan O.S., mağdurenin rızasıyla geldiğini, yine rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini, bir ay karı- koca hayatı yaşadıklarını söyledi. Ailesi göçebe olduğu için adli mercilerin uzun süre ulaşamadığı S.G. de ancak 2007’de alınan ifadesinde, her şeyin rızasıyla gerçekleştiğini, nüfus kaydına göre 1993 doğumlu olsa da asıl yaşının 18- 19 olduğunu iddia etti.



DELİL YOK, BERAAT

Savcılık, şüpheli O.S. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık O.S.'nin 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan beraatına karar verdi. Kararda, "Cinsel istismar suçu hususunda şüphe sınırlarını aşan kesin ve inandırıcı delil bulunmaması” gerekçe gösterildi.



