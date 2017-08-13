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    12'lik kuzenle evliliğe beraat

    Felat BOZARSLAN- İhsan YILMAZ/DHA
    13 Ağustos 2017 - 21:20Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 21:21

    DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde yaşayan S.G. (12), 16 Mayıs 2005’te evden kaçıp, teyzesinin oğlu O.S.'nin yaşadığı Silvan ilçesine gitti. Burada küçük kız, O.S. ile evlendirildi. 

    Kızının evlendirildiğini öğrenen anne A.D.'nin şikâyeti üzerine soruşturma başlatılırken, S.G. düğünden 10 gün sonra baba evine döndü. İfadesi alınan O.S., mağdurenin rızasıyla geldiğini, yine rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini, bir ay karı- koca hayatı yaşadıklarını söyledi. Ailesi göçebe olduğu için adli mercilerin uzun süre ulaşamadığı S.G. de ancak 2007’de alınan ifadesinde, her şeyin rızasıyla gerçekleştiğini, nüfus kaydına göre 1993 doğumlu olsa da asıl yaşının 18- 19 olduğunu iddia etti.

    DELİL YOK, BERAAT
    Savcılık, şüpheli O.S. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık O.S.'nin 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan beraatına karar verdi. Kararda, "Cinsel istismar suçu hususunda şüphe sınırlarını aşan kesin ve inandırıcı delil bulunmaması” gerekçe gösterildi.

    Etiketler: çocuk gelinler , Diyarbakır , gazetehaberleri
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