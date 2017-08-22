125 ressamın elinden çıkan muhteşem bir Van Gogh filmi

Hayatı daha önce Lust for Life, Vincent et Moi ve Dreams filmleriyle beyazperdeye aktarılan Van Gogh bu defa çok özgün bir biçimde anlatılıyor. Kendisinin resimlerinden yola çıkarak çekilen Loving Vincent, Polonya ve Yunanistan’dan katılan 125 ressamın yarattığı 65 bin farklı resmin birleşmesiyle ortaya çıktı. Uzun süren bu çalışma sonucunda tamamlanan film, dünya prömiyerini 12-17 Haziran 2017 tarihleri arasında Fransa’da yapılan Annecy Uluslararası Animasyon Filmleri Festivali’nde yaparken aynı festivalde ‘Seyirci Ödülü’ne layık görüldü.







Filmin, yapımcısı tarafından yayınlanan son trailer’ı sinema takipçilerinde heyecan yarattı. Seyirciyi büyülü ve masalsı bir dünyaya götüren film, bu formatta yapılan ilk uzun metrajlı film olma özelliğini taşıyor. Ressamın kültlerinden Yıldızlı Gece ve Gelincik Tarlası gibi eserlerinin de bulunduğu filmde karakterler Van Gogh’un kendi yaptığı portrelerden yola çıkarak tasvir edilmiş.



Yönetmenliğini Dorota Kobiela ve Hugh Welchman’ın paylaştığı film son olarak Şangay Uluslararası Film Festivali’nde gösterildi ve büyük ilgi toplayarak en iyi animasyon ödülünü kazandı.

Amerika’da 22 Eylülde vizyona girecek. Türkiye’deki vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.