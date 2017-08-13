125 bin kiÅŸi 33,3 milyon lirasÄ±nÄ± sigortada unuttu

Bankadaki parasÄ±nÄ± Ã§ekmeyi unutan vatandaÅŸ, son dÃ¶nemde hayat poliÃ§esinde biriken parasÄ± ile aracÄ±ndan dolayÄ± almasÄ± gereken hasar alacaÄŸÄ±nÄ± da sigorta ÅŸirketlerinde bÄ±rakmaya baÅŸladÄ±.Â

Bu nedenle daha Ã¶nce yapÄ±lan bir dÃ¼zenleme ile sahipleri tarafÄ±ndan aranmayarak sigorta ÅŸirketlerinde unutulan paralarÄ±n GÃ¼vence HesabÄ±'na devri kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.Â

Buna gÃ¶re sigorta ÅŸirketleri, her yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda paralarÄ±nÄ± unutan sigortalÄ±larÄ±n listesini yayÄ±mlÄ±yor, hak sahiplerine 15 Haziran'a kadar paralarÄ±nÄ± almalarÄ± iÃ§in mektup ve telefonla Ã§aÄŸrÄ±da bulunuyor.Â

Ancak vatandaÅŸlar, tÃ¼m bu Ã§aÄŸrÄ± ve bilgilendirmelere raÄŸmen parasÄ±nÄ± yine unutuyor. Unutulan bu paralar da sigorta ÅŸirketleri tarafÄ±ndan yÄ±lda bir kez GÃ¼vence HesabÄ±'na devrediliyor.

2016'DA SÄ°GORTADA 28,8 MÄ°LYON LÄ°RA UNUTULDUÂ



GÃ¼vence HesabÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ AbdÃ¼lkadir KÃ¼Ã§Ã¼k, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sigorta ÅŸirketlerinde 10 ya da 20 yÄ±llÄ±k hayat poliÃ§esi yaptÄ±rÄ±p, sÃ¶z konusu tarihler sonunda hayat poliÃ§esinde biriken parasÄ±nÄ± unutup almayanlarÄ±n bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

AynÄ± ÅŸekilde aracÄ±ndan dolayÄ± bir hasar alacaÄŸÄ± olup da bu alacaÄŸÄ±nÄ± da unutanlarÄ±n olduÄŸu bilgisini veren KÃ¼Ã§Ã¼k, vatandaÅŸlarÄ±n bu tÃ¼r sigorta alacaklarÄ±nÄ± unutabildiÄŸini veya vefat eden kiÅŸinin mirasÃ§Ä±larÄ±na ulaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â

KÃ¼Ã§Ã¼k, sigorta ÅŸirketlerinin bu tÃ¼r unutulan ve aranmayan paralarÄ± yÄ±lda bir kez GÃ¼vence HesabÄ±na aktarmak zorunda olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, "GÃ¼vence HesabÄ±, aktarÄ±lan bu paralarÄ± doÄŸrudan gelir kaydetmekte." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"Ã–zel Hukuk HÃ¼kÃ¼mlerine Tabi Sigortalar KapsamÄ±nda Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar HakkÄ±nda YÃ¶netmelik" gereÄŸi Ã¶zel hukuk hÃ¼kÃ¼mlerine tabi sigortalar kapsamÄ±nda hak sahiplerine Ã¶denmesi veya iadesi gereken her tÃ¼rlÃ¼ prim ve tazminat gibi paralardan ilgili mevzuat uyarÄ±nca zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸrayanlarÄ±n GÃ¼vence HesabÄ±na devredileceÄŸini anÄ±msatan KÃ¼Ã§Ã¼k, bu sene 152 bin 919 kiÅŸinin sigortadaki parasÄ±nÄ± unuttuÄŸunu bildirdi.Â

"1 Åžubat 2017-15 Haziran 2017 bekleme dÃ¶neminde 27 bin 984 kiÅŸi parasÄ±nÄ± almak iÃ§in baÅŸvuruda bulunmuÅŸ. Bu kiÅŸilere 13 milyon 547 bin 807,57 lira Ã¶deme yapÄ±lmÄ±ÅŸ." diyen KÃ¼Ã§Ã¼k, 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle parasÄ±nÄ± unutan124 bin 935 sigortalÄ± iÃ§in 33 milyon 285 bin 632 liranÄ±n sigorta ÅŸirketleri

tarafÄ±ndan GÃ¼vence HesabÄ±na Ã¶dendiÄŸi bilgisini verdi.Â

KÃ¼Ã§Ã¼k, 2014'te 16 milyon 606 bin 41 lira, 2015'te 24 milyon 650 bin 943 lira, 2016'da 28 milyon 777 bin 8 lira, 2017'de de 33 milyon 285 bin 632 lira olmak Ã¼zere, aranmayan paralar kapsamÄ±nda bugÃ¼ne kadar GÃ¼vence HesabÄ±na 103 milyon 319 bin 624 liranÄ±n devredildiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.Â



