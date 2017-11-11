1200 uzman, eğitimin geleceğini konuşuyor

Boğaziçi, ODTÜ ve MEF üniversitelerinin eğitim fakültelerinin koordinasyonunda düzenlenecek ‘Eğitimde Gelecek Konferansları’ EGK’17, MEF Üniversitesi’nin ev sahipliğinde başladı. İki gün boyunca Maslak Uniq Hall ve MEF Üniversitesi Maslak Kampusu’nda düzenlenecek seminerlerde Türkiye’nin farklı yerlerinden 1.200’e yakın eğitimci, dünyanın ve ülkemizin önde gelen eğitimcileriyle buluşacak. EGK’17’de ‘Dijital Çağda Eğitim’, ‘Eşit ve Adil Eğitim’, ‘Gelenekten Geleceğe Yerelden Küresele Eğitim’, ‘Gelecekte Öğretmen Eğitimi’, ‘Eğitimde Fark Yaratanlar’ temaları konuşulacak.

ATILAN ADIMLARI BİLİMSEL VERİLERLE AÇIKLAMAKTA ZORLANIYORUZ

Konferansın açılışında konuşan Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Erktin, eğitimin bugününün pek parlak görülmediğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl yine MEF Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Eğitimde Değişim konferansının tadı damağımızda kalmıştı. Bu yıl Mustafa Hoca'nın öncülüğünde birlikte benzer konferansı kotarmak, eğitimin geleceğini konuşmak için üç eğitim fakültesi olarak bir araya gelmek bize çok heyecan verdi. Eğitimin geleceğini konuşmak için toplandığımız şu zamanda maalesef eğitimin bugünü pek parlak görülmüyor. Bilime, sağduyuya kulaklarını tıkamış bir dönüşüm içinde duruyor. Atılan adımları kuramsal modellerle, bilimsel verilerle açıklamakta zorlanıyoruz. Eğitim sisteminin içinde bulunduğu durum vahim ve acil. Kötü örneklerle dolu bir sistemde hepimizin önünde eğitim politikalarının belirlenmesi, değerlendirmesi ve geliştirmesi sorumluluğu duruyor" dedi.