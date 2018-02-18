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120 metro aracına 137.5 milyon Euro

Fatma AKSU
18.02.2018 - 20:52 | Son Güncelleme:

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 120 adet metro aracı satın alabilmek için İBB Meclisi’nden 137.5 milyon Euro borçlanma yetkisi aldı. İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen karara ret oyu veren CHP Grubu adına konuşan İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, “5 yıl sonra kullanılacak vagonları bugünden almaya gerek yok. Bu tasarruf değil, yanlış karardır” dedi.

“120 Adet Metro Aracı Temini” ihalesi, Hazine Müşteşarlığı’nın 25 Temmuz 2017 tarihli izniyle yapıldı. Projenin gerçekleştirilebilmesi için 137 milyon 530 bin 635 Euro artı sigorta primi tutarında dış borçlanmaya ihtiyaç olduğu belirtildi. Bu ay İBB Meclis gündemine gelen borçlanma talebine ilişkin rapor, Ak Partili meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. İBB Başkanı Mevlüt Uysal’a borçlanma yetkisi verildi. İBB’nin 2018 yılı borçlanma kapasitesi 25 milyar lira olarak açıklandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Erdal Yılmaz, bunun stratejik planda yer alan bir yatırım olduğunu söyledi.

Etiketler: gazetehaberleri
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