120 metro aracına 137.5 milyon Euro

“120 Adet Metro Aracı Temini” ihalesi, Hazine Müşteşarlığı’nın 25 Temmuz 2017 tarihli izniyle yapıldı. Projenin gerçekleştirilebilmesi için 137 milyon 530 bin 635 Euro artı sigorta primi tutarında dış borçlanmaya ihtiyaç olduğu belirtildi. Bu ay İBB Meclis gündemine gelen borçlanma talebine ilişkin rapor, Ak Partili meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. İBB Başkanı Mevlüt Uysal’a borçlanma yetkisi verildi. İBB’nin 2018 yılı borçlanma kapasitesi 25 milyar lira olarak açıklandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Erdal Yılmaz, bunun stratejik planda yer alan bir yatırım olduğunu söyledi.