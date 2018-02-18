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120 metro aracı için 137,5 milyon euro! Hattan önce vagon gelecek

Fatma AKSU/İSTANBUL
18.02.2018 - 11:29 | Son Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 120 adet metro aracı satın alabilmek için İBB Meclisi’nden 137,5 milyon euro borçlanma yetkisi aldı. İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen karara ret oyu veren CHP Gurubu adına konuşan İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, “5 yıl sonra kullanılacak vagonları bugünden almaya gerek yok. Bu tasarruf değil, yanlış kararlardır” dedi.

“120 Adet Metro Aracı Temini” ihalesi, Hazine Müşteşarlığı’nın tarafından 25 Temmuz 2017 tarihli izniyle yapıldı. Projeenin gerçekleştirilebilmesi için 137 milyon 530 bin 635 Euro artı sigorta primi tutarında dış borçlanmaya ihtiyaç olduğu belirtildi. Bu ay İBB Meclis gündemine gelen borçlanma talebine ilişkin rapor, Ak Partili meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. İBB Başkanı Mevlut Uysal’a borçlanma yetkisi verdi.

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İBB’nin 2018 yılı borçlanma kapasitesi 25 milyar lira olarak açıklandı.

SAĞLAM: BU ARAÇLARI NE YAPACAKSINIZ?

İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen karara ret oyu veren CHP Gurubu adına konuşan İBB Meclis Üyesi Hakkı sağlam, 6 metro projesinin iptal edildiğini hatırlattı. Sağlam Ak Partililere, “Bu araçları ne yapacaksınız? Üsküdar – Çekmeköy metro hattının temeli 2012 yılında atıldı, vagonlar 2013 yılında alındı. Ama hat 2018 yılında açıldı. 5 yıl sonra kullanılacak vagonları bugünden almaya gerek yok. Bu tasarruf değil, yanlış kararlardır” diye konuştu.

120 metro aracı için 137,5 milyon euro Hattan önce vagon gelecek

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Erdal Yılmaz, bunun stratejik planda yer alan bir yatırım olup bütün işlemlerinin yapıldığını belirtip, “Borçlanmanın nedeni metro hatları vafonları. Bunun 40 tanesi Bostancı – Dudullu Metro Hattı’nda 80 tanesi de Kabataş - Esenyurt hattı için kullanılacak” dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Yardımcısı Faruk Aydın da, Üsküdar-Çekmeköy metro hattının, Yamanevler–Çekmeköy etabının tamamlanmak üzere olduğunu belirtip, “Metro hatları devam ederken, vagonları da bugünden alınmalı ki hazır olsun. Bittiğinde hemen başlasın, siparişleri verelim, parasını ödeyelim diye. Mesele bu kadar basit. Borçlanma da bütçede var olan, öngörülmüş olan yasal bir borçlanma” açıklamasında bulundu.

Etiketler: istanbul metro hatları , gazetehaberleri
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