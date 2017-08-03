12 yıl sonra cesetleri bu halde bulundu

Rusya'da 25 yaşındaki İlya Zhirnov ile 22 yaşındaki Kira Cherkasova en son Aralık 2005'te görüldü.

O günden bu yana haber alınamayan ve ne olduğu bilinmeyen genç çifte ait araç, Volga Nehri'nin dibinde bulundu. Suyun altında yıllarca kalan genç çiftin cesedinden sadece kalıntılar geriye kalmıştı.

Nehirden çıkarılan araçsa tanınmaz haldeydi. 12 yıl sonra genç çiftin ailesi çocuklarına ne olduğunu öğrenmiş oldu.

Ancak çiftin ölümü hala gizemini koruyor. Trajik sonla ilgili buzlu kaygan yolda giden aracın nehire düşmüş olduğu düşünülüyor.