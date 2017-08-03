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    12 yıl sonra cesetleri bu halde bulundu

    Hürriyet Haber
    03 Ağustos 2017 - 22:47Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 22:47

    Rusya'da Volga Nehri'nin dibinden 12 yıl sonra çıkarılan bir otomobilde Rus çiftin cesetleri bulundu. Çiftin kazaya mı yoksa cinayete mi kurban gittiği ise hâlâ gizemini koruyor

    Rusya'da 25 yaşındaki İlya Zhirnov ile 22 yaşındaki Kira Cherkasova en son Aralık 2005'te görüldü.

    O günden bu yana haber alınamayan ve ne olduğu bilinmeyen genç çifte ait araç, Volga Nehri'nin dibinde bulundu. Suyun altında yıllarca kalan genç çiftin cesedinden sadece kalıntılar geriye kalmıştı.

    Nehirden çıkarılan araçsa tanınmaz haldeydi. 12 yıl sonra genç çiftin ailesi çocuklarına ne olduğunu öğrenmiş oldu.

    Ancak çiftin ölümü hala gizemini koruyor. Trajik sonla ilgili buzlu kaygan yolda giden aracın nehire düşmüş olduğu düşünülüyor.

    Etiketler: rusya , gizemli , evli çift , 12 yıl sonra , cesetler
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