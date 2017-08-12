MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>12 yaşındaki Ebru nerede?

    12 yaşındaki Ebru nerede?

    Çağla DAŞCI (DHA)
    12 Ağustos 2017 - 11:48Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 11:48

    Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde, Mehmet ve Nuriye Şencan çifti, 12 yaşındaki kızlarının evlendirilmek için kaçırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

    Körfez Esentepe Mahallesi'nde yaşayan servis şöförü Mehmet Şencan ve eşi Nuriye Şencan'ın kızı Ebru Şencan, 7 Ağustos günü kayboldu. 5 çocuk babası Mehmet Şencan kızının aralarında husumet bulunan N.Ş.'nin 16 yaşındaki oğlu E.Ş. ile kızını evlendirmek için kaçırdığını iddia etti. Ailenin şikayeti üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kızının 6'ncı sınıf öğrencisi olduğunu belirten Mehmet Şencan, "Polise ve savcılığa durumu bildirdik. Karşı taraf 'Kız bizde yok' diyor. O zaman nereye gitti bu kız? Kızımı getirsinler. Öldürdüler mi ne yaptılar? Oğullarıyla evlendirmek için kaçırdılar kızımı. Kızımı bulmak için karakol, savcılığa her yere gidiyorum. Kimbilir nereye sakladılar kızımı? Kızımdan hiçbir haber yok. Ne gösterdiler, ne de telefon ettirdiler. Kızımızı bir an önce geri getirsinler" dedi.

    Nuriye Şencan da kızlarının kendilerine teslim edilmesini isteyerek, "Kızım kaçırıldığı gün görenler bana haber verdi. Arabaya bindirip zorla götürmüşler kızımı. Önce kızın orada olduğunu söylediler, şimdi de 'Kız bizde yok' diyorlar. Kızımı kaçırdıktan sonra onların evine gittik. Bana dayak attılar, saçlarımı yoldular. Benim kızım daha 12 yaşında, nasıl evlendiriyorlar? Daha okul çocuğu bu. Ben çocuğumu kimseye vermem. Kızımı  istiyorum. Dağlar bir araya gelse yine de vermem kızımı. Kızımı bana teslim ederlerse kimseden davacı olmam. O daha okul çocuğu. Ben her gün ağlıyorum" diye konuştu.

    Etiketler: Kocaeli , Kayıp , aranıyor
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri