12 projeye imza attı

TAHİNCİOĞLU’nun grup şirketi Nidapark 2014 yılından bu yana dönüşüm projelerine imza atıyor. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Yarım asrı aşan apartmanları, tarihi dokularını koruyarak yeni bir bakış açısıyla inşa eden Nidapark bugüne kadar Bağdat Caddesi bölgesinde 12 proje gerçekleştirdi. Arsa paylaşımı ile yapılan kentsel dönüşüm projeleri üreten Nidapark, Anadolu yakasında Kalamış, Fenerbahçe, Göztepe, Erenköy ve Suadiye bölgelerinde 3+1, 4+1 ve dubleks daireler satışa sunuyor” dedi.

DEPREM BÖLGESİNDEYİZ

Gayrimenkul sektörünün geleceğini belirleyecek en temel unsurun kentsel dönüşüm projeleri olacağını belirten Özcan Tahincioğlu, “Kentsel dönüşümde Fikirtepe örneğinde olduğu gibi başarısız bir başlangıç oldu ancak sonrasında gelen bir takım kanuni düzenlemelerle kamu otoritesi hakikaten bu işe el atarak bunu doğru bir şekilde yapmayı hedefliyor. Ancak hala durum tam olarak çözülmüş değil. Deprem bölgesindeyiz ve yapılarımızın çoğu maalesef ki depreme dayanıklı değil. Ne kadar dönüştürüldüğüne dair kesin bir rakam vermek ise imkansız. Konuyu hızlandırmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni düzenleme üzerinde çalışıyor. Biz Tahincioğlu olarak, Bağdat Caddesi etrafı dışında birkaç bölgede kentsel dönüşüm projesi yapmaktayız. Şu anda Beykoz’da, Ataşehir’de, Zeytinburnu’nda, çeşitli kentsel dönüşüm projeleri üzerinde çalışıyoruz” dedi.

YENİ DÜZENLEMELER YOLDA

Gayrimenkul sektörünün hammaddesinin arsa olduğuna dikkat çeken Özcan Tahincioğlu, şunları söyledi “Arsa üretilen bir şey değil, git gide büyüyen bir şehir yok elimizde. Bizim gelişmiş ülkelere göre yüksek olan nüfus artışımıza rağmen gitgide küçülen ve bireyselleşen aile yapımızı hesaba kattığınız zaman, sürekli artan bir konut talebi görülmektedir. Bu faktörlerin üzerine depreme dayanıklı yapı ihtiyacımızı da eklediğiniz zaman kentsel dönüşüm hepimiz için bir çıkış yolu ve ihtiyaç olacaktır. O yüzden ümit ediyorum ki yeni düzenlemelerle bu süreç hızlanacak. Dönüşümün ekonomik boyutunu bir yana bırakın, insan hayatı için sosyal anlamda hepimiz buna bir seferberlik kapsamında bakmamız gerekiyor.”

SERMAYESİ GÜÇLÜ FİRMALAR SEÇİLMELİ

KENTSEL dönüşüm çalışmalarında hak sahipleri ile anlaşmanın zorluğuna da değinen Tahincioğlu, mülk sahiplerinin deprem riskinin büyüklüğünü göz ardı ettiğini söyledi. Dönüşümün istenilen hızda ilerlemediğini belirten Tahincioğlu, “Genelleme yapmak doğru değil ama bazı hak sahipleri tarafından ‘ben sona kalayım daha fazla alırım’ bakışı olabiliyor. Bu yaklaşım maalesef tüm süreci negatif etkiliyor ve diğer hak sahiplerini mağdur ediyor. Teknik, yapısal ve finansal anlamda yeterli olmayan şirketlere verilen imzalar nedeniyle de süreçler uzayabiliyor. Ama artık gayrimenkul sektörü gelişiyor. Halkımız kentsel dönüşümde öz sermayesi güçlü güvenilir firmalara yönelmeliler. Türkiye’de bunu yapacak çok şirket var” dedi.