12 maddede Türkiye'nin Afrin hedefi

- 10 bin kilometrekarelik bir alanın, ÖSO nüfusuna geçmesini sağlamak.
- Doğu Akdeniz’e ulaşmayı hedefleyen PKK kuşağını tamamen engellemek.
- Türkiye’nin Arap dünyasıyla coğrafi irtibatının kesilme ihtimalini ortadan kaldırmak.
- Suriye ile olan sınırlarımızın güvenliğini sağlamak.
- PYD/PKK’nın Amanos Dağları üzerinden Türkiye’ye yaptığı sızmaları önlemek.
- Terör örgütünün Akdeniz’e ve buradan dünyaya açılmasını engellemek.
- Fırat Kalkanı’nın güvenliğini ve devamını sağlamak.
- Tel Rıfat bölgesinin kontrolünü ele geçirerek sivillerin evlerine geri dönmesini sağlamak.
- ABD’nin terör örgütlerine desteğini önlemek.
- Türkiye’nin sınır illerinin güvenliğinin sağlanmasında ve Fırat Kalkanı’nın korunmasında Afrin kritik önemdedir.
- Terör örgütlerinin Afrin’de bulunması demek, Kilis ilinin tamamının ve Hatay ilinin büyük bir kısmının terör örgütlerinin ateş menziline girmesi demektir.
- Türkiye, Afrin ile Kobani’nin birleşmesini ‘Kürt koridoru’ projesinin en önemli ayağı olarak görüyor.