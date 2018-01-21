12 maddede Türkiye'nin Afrin hedefi

- 10 bin kilometrekarelik bir alanın, ÖSO nüfusuna geçmesini sağlamak.



- Doğu Akdeniz’e ulaşmayı hedefleyen PKK kuşağını tamamen engellemek.



- Türkiye’nin Arap dünyasıyla coğrafi irtibatının kesilme ihtimalini ortadan kaldırmak.



- Suriye ile olan sınırlarımızın güvenliğini sağlamak.



- PYD/PKK’nın Amanos Dağları üzerinden Türkiye’ye yaptığı sızmaları önlemek.



- Terör örgütünün Akdeniz’e ve buradan dünyaya açılmasını engellemek.



- Fırat Kalkanı’nın güvenliğini ve devamını sağlamak.



- Tel Rıfat bölgesinin kontrolünü ele geçirerek sivillerin evlerine geri dönmesini sağlamak.



- ABD’nin terör örgütlerine desteğini önlemek.



- Türkiye’nin sınır illerinin güvenliğinin sağlanmasında ve Fırat Kalkanı’nın korunmasında Afrin kritik önemdedir.



- Terör örgütlerinin Afrin’de bulunması demek, Kilis ilinin tamamının ve Hatay ilinin büyük bir kısmının terör örgütlerinin ateş menziline girmesi demektir.



- Türkiye, Afrin ile Kobani’nin birleşmesini ‘Kürt koridoru’ projesinin en önemli ayağı olarak görüyor.



