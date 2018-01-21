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    12 maddede Türkiye'nin Afrin hedefi

    Sevil ERKUŞ/ANKARA
    21.01.2018 - 23:57 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKANLIK, Afrin operasyonun gerekçelerini 12 maddede açıkladı. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün ‘Türkiye Afrin operasyonu ile ne amaçlıyor’ açıklaması özetle şöyle:

    12 maddede Türkiyenin Afrin hedefi12 maddede Türkiyenin Afrin hedefi- 10 bin kilometrekarelik bir alanın, ÖSO nüfusuna geçmesini sağlamak.

    - Doğu Akdeniz’e ulaşmayı hedefleyen PKK kuşağını tamamen engellemek.

    - Türkiye’nin Arap dünyasıyla coğrafi irtibatının kesilme ihtimalini ortadan kaldırmak.

    - Suriye ile olan sınırlarımızın güvenliğini sağlamak.

    - PYD/PKK’nın Amanos Dağları üzerinden Türkiye’ye yaptığı sızmaları önlemek.

    - Terör örgütünün Akdeniz’e ve buradan dünyaya açılmasını engellemek.

    - Fırat Kalkanı’nın güvenliğini ve devamını sağlamak.

    - Tel Rıfat bölgesinin kontrolünü ele geçirerek sivillerin evlerine geri dönmesini sağlamak.

    - ABD’nin terör örgütlerine desteğini önlemek.

    - Türkiye’nin sınır illerinin güvenliğinin sağlanmasında ve Fırat Kalkanı’nın korunmasında Afrin kritik önemdedir.

    - Terör örgütlerinin Afrin’de bulunması demek, Kilis ilinin tamamının ve Hatay ilinin büyük bir kısmının terör örgütlerinin ateş menziline girmesi demektir.

    - Türkiye, Afrin ile Kobani’nin birleşmesini ‘Kürt koridoru’ projesinin en önemli ayağı olarak görüyor.

    Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , gazetehaberleri , son dakika
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