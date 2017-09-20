12 liraya satıyorlar da biz mi engelliyoruz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, açıkladıkları fındık fiyatları için vicdanen rahat olduklarını söyledi. Yüksek rekolteye rağmen geçen yıl ki taban fiyatları verdiklerini belirten Fakıbaba “Üreticimizin lehine olmasını düşündüğümüz bir fiyat 10 lira ve 10.5 lira açıkladık. Ancak bu bir eşik fiyat, taban fiyat” dedi.

Bakan Fakıbaba, İstanbul’da ‘Tarım Zirvesi’ne katıldı. Bir gazetecinin fındık fiyatları ve CHP’lilerin fındık yürüyüşünü sorması üzerine Fakıbaba şu açıklamada bulundu;

“Yürüyüş… Saygı duyuyorum. Demokratik bir ülke yürümeleri doğal bir olaydır. Ama biz Tarım Bakanlığı ve AK Parti Hükümeti olarak vicdanen rahat mıyız? Onun bir hesabını yapmak lazım. Geçen sene rekolte 420 bin tondu, bu sene 705 bin ton olarak açıklandı. Ancak daha sonra külleme ve güneş yanığından dolayı biz bunu 675 bin ton olarak revize ettik.

Geçen sene verilen fiyat 10 lira. Giresun 10.5 liraydı. Bu fiyatı açıklamadan önce ben bütün paydaşlarla bir araya geldim. Ne olabilir dedim. Onlar da rekoltenin bu sene çok yüksek olduğunu biliyorlardı. Psikolojik rakam 10 ve 10.5 lira. Eğer geçen senenin ki gibi fiyat böyle açıklandığı takdirde insanlar mutlu olacaktır. Biz de gerçekten çiftçimizin, üreticimizin lehine olmasını düşündüğümüz bir fiyat 10 lira ve 10.5 lira açıkladık. Ancak bu bir eşik fiyat, taban fiyat. 12 liraya satıyorlar da biz mi bunu engelliyoruz?”