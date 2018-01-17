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12 bin TL’ye aldığı belediye otobüsünü 120 bin TL’ye ciğerci yaptı

İHA
17.01.2018 - 10:36 | Son Güncelleme:

Amasya’da yaşayan Mustafa Göç, İstanbul’dan 12 bin liraya satın alıp yaklaşık 10 katı harcama yaptığı otobüsü ciğerciye dönüştürdü.

4 ay önce 2004 model belediye otobüsünü ailesinin de desteğiyle dekore ettirip plan ve proje tasarımıyla gerekli izinlerini aldıktan sonra Amasya Akbilek Mahallesi'ndeki evinin önüne getirten evli ve 2 çocuk babası Mustafa Göç, ‘Ciğerimin Köşesi’ adını verdiği ekmek teknesi için yaklaşık 120 bin TL harcadı.
Duruma şaşıranların otobüsü servislerle karıştırdıklarına değinen Göç, “'Nereden nereye gidiyoruz?’ dediklerinde ‘açlıktan tokluğa gidiyoruz’ şeklinde cevap veriyorum” dedi.

12 bin TL’ye aldığı belediye otobüsünü 120 bin TL’ye ciğerci yaptı

Müşteriler Hayati Dursun Akşen ile Nevzat Şahin de ciğerciye dönüşen otobüsü görünce şaşırdıklarını söylediler.

12 bin TL’ye aldığı belediye otobüsünü 120 bin TL’ye ciğerci yaptı

12 bin TL’ye aldığı belediye otobüsünü 120 bin TL’ye ciğerci yaptı

Etiketler: ciğerci , ciğer fiyatları
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