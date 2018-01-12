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12 bin dolar ödüllü PUBG GeForce Cup başlıyor!

Hürriyet Haber
12.01.2018 - 07:58 | Son Güncelleme:

NVIDIA’nın HP Omen işbirliğiyle gerçekleştirdiği GEFORCE CUP, 2018’e başlangıç yapmak isteyen oyuncuların katılımını bekliyor. Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki oyuncuların bir araya gelerek yarışacağı PlayerUnknown’s Battleground GeForce (PUBG) turnuvası, bölge ve katılan oyuncu sayısı ile ödül miktarı açısından düzenlenecek en büyük organizasyon olacak.

Kendi bölgesinin dışından takımlarla yarışarak, yeteneklerini ve deneyimlerini artırma şansına sahip olmak isteyen tüm oyuncular turnuvaya ücretsiz olarak katılabiliyor. Yarışmanın 11 Ocak Perşembe günü açılan kayıtları, 17 Ocak Çarşamba günü sona erecek. Online elemeler 18 - 25 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. En iyi 4 takımın$12.000'lık ödül havuzunu paylaşacağı finaller ise 26 Ocak Cuma günü düzenlenecek. Nakit ödül havuzunun yanında “En Değerli Oyuncu”ya (MVP) bir HP Omen GeForce GTX dizüstü oyuncu bilgisayarı hediye edilecek.

Turnuvaya katılmak için tıklayın.

12 bin dolar ödüllü PUBG GeForce Cup başlıyor

Etiketler: pubg , oyun , nvidia
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