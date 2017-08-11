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    12 bin 500 bisiklet aynı anda park edebilecek

    DHA
    11 Ağustos 2017 - 09:48Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 09:48

    Dünyanın en büyük bisiklet otoparkı, Hollanda’nın Utrecht şehrinde kurulacak. 17 bin 100 metrekarelik alanda 6000 bisiklet kapasitesiyle ve gelecek yıl eklenecek olan 6 bin 500 bisikletlik park alanı ile birlikte, toplam 12 bin 500 bisiklet park edebilecek.

    HOLLANDALILARIN yüzde 43’ünün 7.5 kilometrenin altındaki mesafeleri bisikletle katettiği düşülündüğünde 12 bin 500 bisikletlik kapasitenin az olduğunu söyleyen Hollanda bisiklet federasyonu Fietsersbond’un sözcüsü Martijn van Es, “John Lennon’ın da söylediği gibi, ’Hayat sen planlar yaparken başından geçenlerdir.’ Politikacılar karar verene ve inşaat tamamlanana kadar ülkedeki yaşayan bisiklet kullanıcısı sayısı yükseldi. Beş sene önce yüzde 40 olan bisikletli sayısı şu an yüzde 43. Ben Utrecht’te yaşıyorum ve 1989 yılından beri şehri güncellemekten bahsediliyor. Altyapı o günden beri pek değişmedi ancak bisikletli sayısı gün geçtikçe artıyor” dedi.

    17.1 milyon nüfuslu Hollanda’da 22.5 milyon bisiklet kullanılırken, nüfusun çeyreği ulaşımını bisikletle sağlıyor.
    Hollanda’da ayrıca 8 bin 500 bisiklet kapasitesiyle Lahey’de, 5000 bisiklet kapasitesiyle Delft’de ve 7000 bisiklet kapasitesiyle Amsterdam’da da parklar açılacak.

    Etiketler: Hollanda , bisiklet , Utrecht
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