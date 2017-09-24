Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>12 ayda yedinci yüz yüze görüşme

    12 ayda yedinci yüz yüze görüşme

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    24.09.2017 - 22:04 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 22:04

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak referandumunun gölgesinde bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapacak.

    Perşembe günü de Ankara’ya gelecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son bir yıldaki yedinci yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek. Erdoğan ile Putin, Beştepe’de baş başa yapacakları görüşmenin ardından akşam yemeğinde bir araya gelecek. İki lider, Astana’da uzlaşmaya varılan İdlib’de güvenli bölge oluşturulması konusundaki son durum, Kuzey Irak referandumu, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, Türkiye’nin almayı planladığı S-400 füzeleri ile Akkuyu Nükleer Santralı’nda gelinen son aşama hakkında görüş alışverişinde bulunacak. 

    Etiketler: gazetehaberleri , putin , erdoğan
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri