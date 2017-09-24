12 ayda yedinci yüz yüze görüşme

Perşembe günü de Ankara’ya gelecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son bir yıldaki yedinci yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek. Erdoğan ile Putin, Beştepe’de baş başa yapacakları görüşmenin ardından akşam yemeğinde bir araya gelecek. İki lider, Astana’da uzlaşmaya varılan İdlib’de güvenli bölge oluşturulması konusundaki son durum, Kuzey Irak referandumu, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, Türkiye’nin almayı planladığı S-400 füzeleri ile Akkuyu Nükleer Santralı’nda gelinen son aşama hakkında görüş alışverişinde bulunacak.