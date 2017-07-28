12 adımda sezonun trend gelinliklerine göz atın!

Düğün sezonunun başlaması ile birlikte en trend gelinlikler de o özel gece için gelin adaylarını bekliyor. Siz de düğün gününüzde hayalinizdeki kadar güzel olmak istiyorsanız sezonun öne çıkan detayları ile tasarlanmış gelinlik modellerine göz atabilirsiniz. İşte sezonun trendleri…
Düşük omuzlu modeller
Sezonun düşük omuz kesimi, gelinlik modellerinde de kendini göstermeye başladı. Düşük omuzlu modelleri omuz ve göğüs bölgesini öne çıkarmak isteyen gelin adayları için iyi bir seçim.
Dantelli modeller
Klasik haline gelmiş olan danteller farklı desenleri ve değişik kullanımları ile yine sezona damga vuruyor. Kol ve göğüs bölgesinde kullanılan dantel işlemeleri klasik gelinliklerden hoşlananlara hitap ediyor.
İnce askılı modeller
İnce askılar zarafeti ve modern bir duruşu simgeliyor. İnce askılı gelinlik modelleri ile gelinliğinizde sırt dekoltesine yer verebilirsiniz.
Tül detaylı modeller
Tüller gelinliklerde kullanılan en romantik kumaşlar. Tül gelinlikler prenses gibi bir görünüm kazanmak isteyen gelin adayları için güzel bir seçim.
Volanlı modeller
Volanlı modeller, gelinliklerinde modern detaylar arayanları bekliyor. Gelinliklerde sıra dışı ve trend modeller arayanlar volan detaylı gelinliklerden seçebilir.
Pudra renkli modeller
Gelinliklerde son dönemlerde etkisini gösteren pudra tonları en yeni trendler arasında. Beyaz dışında farklı bir seçim yapmak istiyorsanız ekru ve pudra tonlarına yönelerek sıra dışı bir seçime imza atabilirsiniz.
Fiyonklu modeller
Gelinlik konusunda farklı ve stil sahibi bir seçim yapmak isteyenler için fiyonk detayları ile süslü gelinlik modelleri harika bir seçim. En trend gelinlik modelleri arasında bulunan fiyonk gelinlikler ince ve uzun bir bedene sahip olanlarda son derece iyi duruyor.
Çiçek detaylı modeller
Romantizm dolu çiçek detayları bu sezon da gelinlik modellerinde yer alıyor. Zarif ve romantik bir gelinlik arıyorsanız çiçek detaylı gelinlikler tam size göre.
İki renkli modeller
Göğüs bölgesi ve etek kısmı farklı tonda olan gelinlikler en yeni trendlerden biri. Bu gelinliklerle yenilikçi tarzınızı düğün gecesine taşıyabilirsiniz.
Omuzları tüllü modeller
Kuğu gibi bir görüntü için omuz kısımları tüllerle kaplı gelinliklerden birini seçebilir ve düğün gecenizde zarafetinizle herkesi büyüleyebilirsiniz.
Drapeli modeller
Drapeli modeller düğün gecesi iddialı olmak isteyen gelin adayları için uygun. Drapeli modellerle ihtişamlı ve göz alıcı bir görüntüye sahip olabilirsiniz.
Balık formlu modeller
Bel ve kalça bölgesini vurgulayan balık formlu gelinlik modelleri yeniden moda. Balık formlu gelinlik modelleri ile vücut güzelliğinizi ortaya çıkarabilirsiniz.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün