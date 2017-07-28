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12 adımda sezonun trend gelinliklerine göz atın!

Düğün sezonu tam anlamıyla açıldı. İşte sezonun trend gelinliklerinden öne çıkan detaylar...

Hürriyet Haber
28 Temmuz 2017 - 10:41:00

Düğün sezonunun başlaması ile birlikte en trend gelinlikler de o özel gece için gelin adaylarını bekliyor. Siz de düğün gününüzde hayalinizdeki kadar güzel olmak istiyorsanız sezonun öne çıkan detayları ile tasarlanmış gelinlik modellerine göz atabilirsiniz. İşte sezonun trendleri…

Düşük omuzlu modeller

Sezonun düşük omuz kesimi, gelinlik modellerinde de kendini göstermeye başladı. Düşük omuzlu modelleri omuz ve göğüs bölgesini öne çıkarmak isteyen gelin adayları için iyi bir seçim.

12 adımda sezonun trend gelinliklerine göz atın

Dantelli modeller

Klasik haline gelmiş olan danteller farklı desenleri ve değişik kullanımları ile yine sezona damga vuruyor. Kol ve göğüs bölgesinde kullanılan dantel işlemeleri klasik gelinliklerden hoşlananlara hitap ediyor.

İnce askılı modeller

İnce askılar zarafeti ve modern bir duruşu simgeliyor. İnce askılı gelinlik modelleri ile gelinliğinizde sırt dekoltesine yer verebilirsiniz.

Tül detaylı modeller

Tüller gelinliklerde kullanılan en romantik kumaşlar. Tül gelinlikler prenses gibi bir görünüm kazanmak isteyen gelin adayları için güzel bir seçim.

12 adımda sezonun trend gelinliklerine göz atın

Volanlı modeller

Volanlı modeller, gelinliklerinde modern detaylar arayanları bekliyor. Gelinliklerde sıra dışı ve trend modeller arayanlar volan detaylı gelinliklerden seçebilir.

Pudra renkli modeller

Gelinliklerde son dönemlerde etkisini gösteren pudra tonları en yeni trendler arasında. Beyaz dışında farklı bir seçim yapmak istiyorsanız ekru ve pudra tonlarına yönelerek sıra dışı bir seçime imza atabilirsiniz.

12 adımda sezonun trend gelinliklerine göz atın

Fiyonklu modeller

Gelinlik konusunda farklı ve stil sahibi bir seçim yapmak isteyenler için fiyonk detayları ile süslü gelinlik modelleri harika bir seçim. En trend gelinlik modelleri arasında bulunan fiyonk gelinlikler ince ve uzun bir bedene sahip olanlarda son derece iyi duruyor.

Çiçek detaylı modeller

Romantizm dolu çiçek detayları bu sezon da gelinlik modellerinde yer alıyor. Zarif ve romantik bir gelinlik arıyorsanız çiçek detaylı gelinlikler tam size göre.

12 adımda sezonun trend gelinliklerine göz atın

İki renkli modeller

Göğüs bölgesi ve etek kısmı farklı tonda olan gelinlikler en yeni trendlerden biri. Bu gelinliklerle yenilikçi tarzınızı düğün gecesine taşıyabilirsiniz.

Omuzları tüllü modeller

Kuğu gibi bir görüntü için omuz kısımları tüllerle kaplı gelinliklerden birini seçebilir ve düğün gecenizde zarafetinizle herkesi büyüleyebilirsiniz.

12 adımda sezonun trend gelinliklerine göz atın

Drapeli modeller

Drapeli modeller düğün gecesi iddialı olmak isteyen gelin adayları için uygun. Drapeli modellerle ihtişamlı ve göz alıcı bir görüntüye sahip olabilirsiniz.

Balık formlu modeller

Bel ve kalça bölgesini vurgulayan balık formlu gelinlik modelleri yeniden moda. Balık formlu gelinlik modelleri ile vücut güzelliğinizi ortaya çıkarabilirsiniz.

Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 11:00:23
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