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    ‘115 hamile çocuk’ için soruşturma yolu

    Dinçer GÖKÇE
    29.01.2018 - 20:58 | Son Güncelleme:

    Hürriyet'in gündeme getirdiği ‘115 hamile çocuk’ skandalında İstanbul Valiliği’nin, suçlanan 2 kamu görevlisi ile ilgili verdiği ‘Soruşturmaya yer yok’ yazısı idare mahkemesince iptal edildi.

    İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin oybirliği ile aldığı karar UYAP sistemine yüklendi. Kararda şöyle denildi: “Haklarında soruşturma izni istenenlerin, üzerlerinde çocuk istismarına ilişkin fiillerin gerçekleştirildiğine dair kuvvetli emareler mevcut olduğu halde, hastaneye kadın doğum sağlık hizmeti temini için getirilen küçükleri, öncelikle adli mercilere bildirilmesi gerekirken, velayet altındaki çok sayıdaki çocuğun kendilerine form dilekçeler imzalatmak suretiyle, ceza soruşturmasının vasıta ve usulleri ile ortaya çıkabilecek maddi gerçeğe göre taktir edilebilecek hukuki durumlarını, yetkili olmadıkları halde kendileri nitelendirmek sureti ile yetkili mercilere bildirmedikleri anlaşıldığından; itirazın kabulüne, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın kaldırılmasına, adı geçenler hakkında soruşturma izni verilmesine oybirliği ile karar verildi.”

    Etiketler: gazetehaberleri , hamile çocuk , valilik , son dakika
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