11. yılında anıldı

Yüzlerce kişi, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Şişli Halaskargazi Caddesi’ndeki gazete binası önünde öğle saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Hrant Dink’in fotoğraflarını taşıyan grup, ‘Buradayız Ahparig’, ‘Hrant için adalet için’, ‘Faşizme inat kardeşimsin Hrant’, ‘Yaşasın halkların kardeşliği’, ‘Öldür diyenler yargılansın’ sloganları attı.

Eski Agos gazetesi binasına ise üzerinde ‘Su çatlağını bulur, Hrant, 11. yıl’ yazan dev bir pankart asıldı. Dink’in vurulduğu yere karanfiller bırakıldı. Anma sırasında sık sık Ahmet Şık, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için sloganlar atıldı. Bu yılki konuşmayı Dink’in avukatı Fethiye Çetin yaptı. Çetin özetle şunları söyledi: “Gelin Hrant Dink olalım, barışın, demokrasinin, beraber yaşama kültürünün ve diyaloğun en geniş cephesini oluşturalım. Dünya kurulalı beri adalet, özgürlük, eşitlik, barış için mücadele edenlerin, yaşadığı cehennemi cennete dönüştürmeye talip olanların soyundanız. Daha önce yaptık, yine yaparız.”



