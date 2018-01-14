Türk Sineması'nın usta oyuncusu Münir Özkul 5 Ocak'ta 93 yaşında, İstanbul Cihangir'deki mütevazı evinde öldü. 2006 yılından beri yatağa bağımlıydı. Kendisinden 27 yaş küçük olan dördüncü eşi 66 yaşındaki Umman Özkul, ustaya büyük bir aşk ve vefayla baktı...
*40 yıllık eşimi, kendimi, aşkımı, gençliğimi, sevdiğimi kaybettim. Bizimki büyük bir aşk hikayesiydi. Öldüğünü kabullenemiyorum. Başsağlığı dileği aldığım zaman içim cız ediyor, sanki bir başkasından bahsediyorlar. Benim bu ölümü kabul etmem bayağı bir zaman alacak.
*Vefadan öte büyük bir saygıydı o. Şu aralar ablam da çok rahatsız. Her şey üst üste geldi. Münir ile son dönemde ruhen baş başa kalamadık. En çok buna üzülüyorum. Münir’i eş, baba, abi, evlat gibi sevdim. İşte onun için de yatağa bağımlı geçen 11 yılda yaptığım hiçbir şey bana yük değildi. Bir kez bile isyan etmedim, bir kez bile bıkkınlık gelmedi. Aşkla yaptım.
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